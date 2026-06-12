Рубіо вітав росіян і торік.

12 червня держсекретар США Марко Рубіо оприлюднив вітання для росіян із Днем росії.

Про це стало відомо із сайту Держдепу.

"Від імені Сполучених Штатів Америки я вітаю російський народ із Днем росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані просуванню мирного рішення російсько-української війни. Ми зберігаємо надію на те, що міцний мир прокладе шлях до більш процвітаючого майбутнього для російського народу та конструктивніших відносин між нашими двома країнами",– ідеться у тексті вітання.

Рубіо вітав росіян і торік. Тоді він теж бажав громадянам країни-агресорки взаємовигідних відносин зі США. Натомість, попередник Рубіо на посаді держсекретаря Ентоні Блінкен у своїй заяві в день росії у 2024-му році не вітав її громадян, а побажав їм жити в мирі з сусідами. Також він згадав про те, що росіяни живуть у страху репресій.

До речі, цьогоріч у москві вперше за 23 роки скасували концерт на Червоній площі до дня росії.