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НАТО планує розширити повноваження головнокомандувача для збиття безпілотників

12 червня 2026, 20:09
НАТО планує розширити повноваження головнокомандувача для збиття безпілотників
Фото: з вільного доступу
Країни обговорюють зняття цих обмежень щонайменше з жовтня минулого року.
Країни НАТО хочуть надати головному військовому командувачу Альянсу більше свободи для збиття дронів. Відповідну пропозицію планують затвердити до саміту лідерів в Анкарі, який відбудеться 7–8 липня.
 
Про це передає Politico.
 
Наразі союзники стикаються зі зростанням кількості повітряних загроз. Зокрема, йдеться про потрапляння безпілотників у Польщу і Румунію, порушення повітряного простору Естонії та появу підозрілих дронів над Латвією. Ці інциденти призвели до пошкоджень і поранень, а також збурили політичну ситуацію в країнах східного флангу.
 
Нова пропозиція має надати головнокомандувачу Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американському генералу Алексусу Гринкевичу більше можливостей для боротьби з цими загрозами. Зараз члени НАТО самі визначають правила використання своєї національної зброї. Нові умови дозволять Гринкевичу гнучкіше переміщувати засоби оборони в межах Альянсу та встановлювати рівні бойової готовності військової техніки без офіційного погодження. Крім того, пропозиція передбачає офіційне об'єднання балістичних систем протиповітряної оборони НАТО з місіями патрулювання винищувачів у країнах східного флангу та за його межами.
 
Деякі союзники по НАТО вже давно скаржилися, що такі національні обмеження створюють розбіжності в правилах та заважають головнокомандувачу швидко ліквідовувати повітряні загрози.
 
Країни обговорюють зняття цих обмежень щонайменше з жовтня минулого року через постійні залітання дронів. Запуск іранських балістичних ракет у бік Туреччини на початку цього року зробив дискусію ще більш терміновою і схилив союзників до спільного підходу. Гринкевич представив свої пропозиції щодо розширення повноважень послам 32 країн НАТО ще на початку цього року.

 

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