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Boeing представив потужний безпілотний винищувач, який може нищити російські "МіГи" і "Су"

12 червня 2026, 20:35
Boeing представив потужний безпілотний винищувач, який може нищити російські
фото Boeing
Cьогодні єдиним замовником MQ-28 Ghost Bat залишається Австралія.
Boeing презентував модернізовану версію свого безпілотного бойового літака MQ-28 Ghost Bat, яка отримала низку суттєвих технічних удосконалень.
 
Про це компанія повідомила у своєму пресрелізі.
 
У новій версії літак може перевозити більше пального й озброєння.
 
"Ця додаткова місткість дає операторам свободу балансувати корисне навантаження та тривалість польоту, щоб налаштовувати апарат під конкретну місію – чи то додаткове паливо для операцій на більшій дальності, чи збільшення бойового навантаження, чи будь-яке поєднання обох варіантів", – сказав Ґлен Фергюсон, керівник глобальної програми MQ-28.
 
Серед ключових оновлень – поява внутрішніх відсіків озброєння, які дають змогу розміщувати до двох ракет AIM-120 для ураження повітряних цілей або ж до чотирьох малогабаритних високоточних SDB (існує також опція підвіски зовнішніх вузлів озброєння за потреби). Це радикально посилює MQ-28, роблячи його смертельно небезпечним для ворожих винищувачів, зокрема літаків типу Су-30, Су-35С та МіГ-31БМ.
 
За даними компанії, безпілотник отримав крила, подовжені на 25%, а також збільшену максимальну злітну масу – з 4535 до 5443 кг. Це забезпечило приблизно понад 900 кг додаткової вантажопідйомності, завдяки чому загальне корисне навантаження тепер перевищує 2 000 кг. Носову частину БпЛА виконали у модульному форматі, що дозволяє інтегрувати додаткові системи корисного навантаження, зокрема й виробництва сторонніх компаній, не обмежуючись рішеннями Boeing.
 
На думку фахівців Defense Express, оновлений MQ-28 Ghost Bat поєднує модернізовані характеристики з новими функціональними можливостями. Зокрема, поява внутрішнього відсіку для озброєння знижує помітність платформи та підвищує її загальну ефективність. За даними порталу, на сьогодні єдиним замовником MQ-28 Ghost Bat залишається Австралія. Вона вже отримала невелику кількість літаків у версії Block 1, які класифікуються як передсерійні зразки та використовувалися переважно для випробувальних програм. Безпілотний винищувач також активно просувається на експортні ринки, зокрема до Німеччини. У цьому напрямку Boeing співпрацює з компанією Rheinmetall та планує поставити готову систему для Бундесверу вже у 2029 році. Водночас у цьому сегменті компанія стикається з конкуренцією з боку інших виробників.
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