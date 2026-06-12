Ненависть поляків до українців розпалює ультраправа партії Польщі – дослідження

Дописи партії збирають багатотисячні обурені коментарі.

У травні в польських соцмережах значно зросла кількість негативних дописів про Україну – до понад пів мільйона. Найпомітніше антиукраїнські настрої підігрівала ультраправа партія "Конфедерація" – на її дописи припало 52% гнівних реакцій.

Про це йдеться в дослідженні польської аналітичної групи Data House Res Futura.

Згідно з дослідженням, на початку травня кожен сьомий допис був із критикою України, а наприкінці – кожен п'ятий. Натомість прихильні дописи майже зникли: лишився один на 1 тис.