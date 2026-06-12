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Ненависть поляків до українців розпалює ультраправа партії Польщі – дослідження

12 червня 2026, 19:31
Ненависть поляків до українців розпалює ультраправа партії Польщі – дослідження
Фото: РБК-УКРАЇНА
Дописи партії збирають багатотисячні обурені коментарі.
У травні в польських соцмережах значно зросла кількість негативних дописів про Україну – до понад пів мільйона. Найпомітніше антиукраїнські настрої підігрівала ультраправа партія "Конфедерація" – на її дописи припало 52% гнівних реакцій.
 
Про це йдеться в дослідженні польської аналітичної групи Data House Res Futura.
 
Згідно з дослідженням, на початку травня кожен сьомий допис був із критикою України, а наприкінці – кожен п'ятий. Натомість прихильні дописи майже зникли: лишився один на 1 тис.
 
"Це стійка зміна настроїв, а не миттєве обурення", – зазначають аналітики.
 
Найбільший спалах негативу до українців стався, коли президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення надати українському військовому підрозділу Сил спеціальних операцій "Північ" Збройних сил України назву "імені Героїв УПА". Після цього в польських соцмережах за тиждень з'явилося майже 250 тис. гнівних дописів – більше, ніж за три тижні разом.
 
Понад половину таких дописів публікує ультраправа польська партія "Конфедерація". Тільки під одним її дописом користувачі залишили рекордні 6,5 тис. різких реакцій. "Конфедерація" щотижня підкидає тему, яка злить людей: дешева медицина для українців, пів мільйона заяв на проживання, забрані гроші з музею Волині", – ідеться в дослідженні.
 
Під постом президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла – найвищої нагороди Польщі – було понад 15,5 тис. "уподобайок". Це "оплески Навроцькому, а не симпатія до України", пишуть автори дослідження.

 

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