лукашенко видав свій прогноз закінчення війни в Україні
12 червня 2026, 19:10
За його словами, нині існує реальна можливість припинити як війну в Україні, так і на Близькому Сході.
Самопроголошений президент білорусі лукашенко вважає, що війна росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya, а його слова цитують білоруські ЗМІ.
За словами лукашенка, нині існує реальна можливість припинити як війну в Україні, так і на Близькому Сході. Він переконаний, що для цього потрібне бажання лише кількох людей, які ухвалюють ключові рішення.
Білоруський лідер також зазначив, що сучасні війни є наслідком дій самих людей, а тому саме люди здатні їх зупинити.
Говорячи про російсько-українську війну, лукашенко висловив упевненість, що її можна завершити вже цього року. Водночас він не уточнив, за яких саме умов це може статися та яким бачить механізм досягнення миру.
До слова, російський диктатор путін під час преспідходу за підсумками свого візиту до Казахстану зробив низку цинічних заяв щодо війни проти України.