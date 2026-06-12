лукашенко видав свій прогноз закінчення війни в Україні

За його словами, нині існує реальна можливість припинити як війну в Україні, так і на Близькому Сході.

Самопроголошений президент білорусі лукашенко вважає, що війна росії проти України може завершитися вже до кінця 2026 року.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Al Arabiya, а його слова цитують білоруські ЗМІ.

За словами лукашенка, нині існує реальна можливість припинити як війну в Україні, так і на Близькому Сході. Він переконаний, що для цього потрібне бажання лише кількох людей, які ухвалюють ключові рішення.

Білоруський лідер також зазначив, що сучасні війни є наслідком дій самих людей, а тому саме люди здатні їх зупинити.