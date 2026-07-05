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В Албанії не вщухають антиурядові протести

05 липня 2026, 20:55
В Албанії не вщухають антиурядові протести
фото: AP
Демонстрації розпочалися через проєкт будівництва розкішного прибережного курорту в природоохоронній зоні.
У столиці Албанії вже 35-тий вечір поспіль відбулася масова демонстрація, під час якої тисячі протестувальників вимагали відставки прем’єр-міністра Еді Рами, заміни його уряду, конституційної реформи та припинення корупції.
 
Про це повідомило агентство АР.
 
Демонстрації розпочалися через проєкт будівництва розкішного прибережного курорту в природоохоронній зоні. Проєкт пов’язаний із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. З часом протести переросли в ширші антиурядові та антикорупційні демонстрації. Протестувальники скандували "Нова Албанія" та "Еді Рама, йди у відставку". Марш був насичений символізмом. Було встановлено високий бюст Рами, який згодом повалили за допомогою мотузки. Це було нагадування про повалення в лютому 1991 року пам’ятника багаторічному комуністичному диктатору Енверу Ходжі. Цю подію щороку відзначають 20 лютого.
 
Оскільки суботня акція збіглася з 62-м днем народження Рами, деякі протестувальники несли "торти" з цементу – алюзію на будівельні проєкти. Також пролунала іронічна пісня "З днем народження" на честь Рами.
 
Деякі протестувальники тримали в руках повітряні кульки у формі рожевих фламінго. Це натяк на птахів, яким загрожує проєкт будівництва курорту. Демонстрації вже давно прозвали "революцією рожевих фламінго".

 

протестиАлбанія

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