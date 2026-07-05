В Албанії не вщухають антиурядові протести

Демонстрації розпочалися через проєкт будівництва розкішного прибережного курорту в природоохоронній зоні.

У столиці Албанії вже 35-тий вечір поспіль відбулася масова демонстрація, під час якої тисячі протестувальників вимагали відставки прем’єр-міністра Еді Рами, заміни його уряду, конституційної реформи та припинення корупції.

Про це повідомило агентство АР.

Демонстрації розпочалися через проєкт будівництва розкішного прибережного курорту в природоохоронній зоні. Проєкт пов’язаний із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. З часом протести переросли в ширші антиурядові та антикорупційні демонстрації. Протестувальники скандували "Нова Албанія" та "Еді Рама, йди у відставку". Марш був насичений символізмом. Було встановлено високий бюст Рами, який згодом повалили за допомогою мотузки. Це було нагадування про повалення в лютому 1991 року пам’ятника багаторічному комуністичному диктатору Енверу Ходжі. Цю подію щороку відзначають 20 лютого.