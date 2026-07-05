У Польщі пошкодили могилу українського письменника Богдана Лепкого

Київ розцінює "цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща".

З могили українського письменника Богдана Лепкого, який похований на Раковицькому кладовищі в польському Кракові, вкрали його барельєф.

Про це повідомив львівський краєзнавець Ігор Мончук.

"Сьогодні цього барельєфа на гробниці вже немає. Боляче", – написав він й опублікував фото пошкодженого надгробка.