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У Польщі пошкодили могилу українського письменника Богдана Лепкого

05 липня 2026, 18:45
У Польщі пошкодили могилу українського письменника Богдана Лепкого
Фото: Facebook / Igor Mochuk
Київ розцінює "цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща".
З могили українського письменника Богдана Лепкого, який похований на Раковицькому кладовищі в польському Кракові, вкрали його барельєф.
 
Про це повідомив львівський краєзнавець Ігор Мончук.
 
"Сьогодні цього барельєфа на гробниці вже немає. Боляче", – написав він й опублікував фото пошкодженого надгробка.
 
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що барельєф із могили викрали. За його словами, Київ розцінює "цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща", цитує речника МЗС "Укрінформ".
 
Українське консульство в Кракові вже звернулося до поліції, адміністрації кладовища та органів влади Кракова із закликом провести розслідування, встановити обставини злочину, виявити причетних до його вчинення та вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа, а також забезпечити належну охорону місця поховання.

 

Польщапамятник

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