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Венс вважає, що можливості росіян у наступальних операціях наближаються до нуля

05 липня 2026, 19:51
Венс вважає, що можливості росіян у наступальних операціях наближаються до нуля
Wikipedia
Адміністрація Трампа схиляється до того, що українці, паралельно з переговорами, повинні максимально зосередитися на обороні, розповів віцепрезидент США..
росіяни сьогодні перебувають у ситуації, коли завдяки своїм наступальним операціям вони не можуть майже нічого досягнути на полі бою, а успіхи України допомагають створити умови, необхідні для завершення війни.
 
Про це в інтерв’ю The Sunday Times сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс.
 
За словами Венса, коли він вивчав війну між росією та Україною, йому здавалося очевидним, що з огляду на поширення дронів та технологій спостереження Україні доцільніше було закріпитися на позиціях і виснажувати росію, а не розпочинати дорогі наступальні операції з метою відвоювання окупованих територій.
 
"Якщо згадати літо 2023 року, то тоді головним предметом суперечок було питання, чи повинна Україна спробувати провести масштабний контрнаступ. Практично весь західний світ, включаючи президента Байдена, тиснув на українців, щоб ті розпочали масштабний контрнаступ, що, як виявилося згодом, стало стратегічною та тактичною катастрофою", – сказав Венс.
 
Адміністрація Трампа, додав він, схиляється до того, що українці, паралельно з переговорами, повинні максимально зосередитися на обороні.
 
"Цей підхід приніс набагато більше плодів, оскільки перебувати в обороні легше, ніж у наступі. Це дозволило українцям трохи краще використати свою тактичну перевагу. Чесно кажучи, росіяни зараз перебувають у ситуації, коли те, чого вони можуть досягти завдяки тривалим наступальним операціям, є мізерно малим – і наближається до нуля. Це цілком може створити простір, необхідний нам для того, щоб довести цю справу до кінця", – сказав Венс.
 
Він додав: росіяни дорого платять за кожен квадратний кілометр, який вони захоплюють. За його словами, це пов’язано з тим, що США та НАТО заохочували Україну більше зосередитися на обороні, що виявилося ефективним.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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