Угорські винищувачі супроводили китайський літак, який не виходив на зв'язок

Впродовж останніх тижнів винищувачі НАТО двічі за останній час збили безпілотники над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.

Угорські винищувачі системи швидкого реагування НАТО підіймалися у неділю, 5 липня, оскільки літак, який має китайську реєстрацію, не підтримував зв’язок із румунською службою управління повітряним рухом.

Про це повідомив міністр оборони Угорщини Ромулуш Русін-Сзенді у Facebook.

Русін-Сзенді повідомив, що о 13:42 було оголошено тривогу для пари літаків, що перебували на чергуванні в рамках системи QRA(I) НАТО, оскільки літак A350, що прямував до Лондона і все ще перебував у повітряному просторі Румунії, не встановив зв’язку з румунською цивільною службою управління повітряним рухом.

Після цього угорський літак чергової служби злетів о 13:51 і візуально попередив літак, зареєстрований у Китаї, на угорському кордоні, після чого літак встановив зв’язок із службою управління повітряним рухом.

"Місія була виконана, і літак чергової служби повернувся на свою базу в Кечкеметі", – додав міністр оборони країни.

Варто зазначити, що впродовж останніх тижнів винищувачі НАТО двічі за останній час збили безпілотники над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.