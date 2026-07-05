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Угорські винищувачі супроводили китайський літак, який не виходив на зв'язок

05 липня 2026, 18:23
Угорські винищувачі супроводили китайський літак, який не виходив на зв'язок
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Впродовж останніх тижнів винищувачі НАТО двічі за останній час збили безпілотники над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.
Угорські винищувачі системи швидкого реагування НАТО підіймалися у неділю, 5 липня, оскільки літак, який має китайську реєстрацію, не підтримував зв’язок із румунською службою управління повітряним рухом. 
 
Про це повідомив міністр оборони Угорщини Ромулуш Русін-Сзенді у Facebook.
 
Русін-Сзенді повідомив, що о 13:42 було оголошено тривогу для пари літаків, що перебували на чергуванні в рамках системи QRA(I) НАТО, оскільки літак A350, що прямував до Лондона і все ще перебував у повітряному просторі Румунії, не встановив зв’язку з румунською цивільною службою управління повітряним рухом. 
 
Після цього угорський літак чергової служби злетів о 13:51 і візуально попередив літак, зареєстрований у Китаї, на угорському кордоні, після чого літак встановив зв’язок із службою управління повітряним рухом. 
 
"Місія була виконана, і літак чергової служби повернувся на свою базу в Кечкеметі", – додав міністр оборони країни.
 
Варто зазначити, що впродовж останніх тижнів винищувачі НАТО двічі за останній час збили безпілотники над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією. 
КитайУгорщина

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