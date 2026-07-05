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У британській армії створять дронову групу, що врахує досвід України

05 липня 2026, 17:55
У британській армії створять дронову групу, що врахує досвід України
Створення групи передбачене оборонним інвестиційним планом прем'єр-міністра Кіра Стармера.
У британській армії створюють нову оперативну групу для прискорення впровадження програми з ширшого використання військовими безпілотників – частково за зразком Сил безпілотних систем України.
 
Про це пише The Telegraph.
 
Про створення підрозділу стало відомо в межах Оборонного інвестиційного плану (DIP) глави уряду Кіра Стармера. План передбачає на дрони 5 мільярдів фунтів стерлінгів інвестицій. Британська група не буде окремою структурою. Очікується, що до її складу увійдуть військовослужбовці Сухопутних військ, Королівського флоту, Королівських ВПС та Королівської морської піхоти під керівництвом старшого офіцера.
 
Її місія полягатиме в тому, щоб "об'єднати людей, дані та машини для швидкого вирішення реальних оперативних завдань у великих масштабах і за менших витрат".
 
"Багато рішень у DIP однозначно ґрунтувалися на уроках, засвоєних не просто від України, а безпосередньо з досвіду (їхньої) боротьби з росіянами", – прокоментувало джерело в оборонному відомстві Британії.
 
Наразі невідомо, яка саме сума з чотирирічного інвестиційного плану виділена на створення цієї оперативної групи, а також коли саме її буде сформовано. Велика Британія має у своєму арсеналі близько 10 тисяч безпілотників, які в разі масштабного конфлікту можуть бути вичерпані за лічені дні.
 
Відповідно до DIP, до 2030 року вертолітна ескадрилья Apache Сухопутних військ отримає 24 ударні безпілотники, які виконуватимуть завдання в повітрі разом із бойовими гелікоптерами. иНаземні підрозділи отримають підсилення у вигляді нових ударних FPV-дронів та перехоплювачів завдяки додатковому фінансуванню у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
 
Додаткові кошти також інвестують у створення нових безпілотних наземних транспортних засобів, які зможуть забезпечувати постачання військ або вести бій разом із ними. Есмінці, які мають вивести з експлуатації у 2030-х роках, замінять на менші й дешевші військові кораблі, що керуватимуть новою армадою безпілотників на морі.
війна в Українібританські військовіросія окупанти

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