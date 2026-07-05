Голос Європи має мати значення під час перемовин з рф – Зеленський

"Говорив з Президентом Франції. Емманюель чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи".

Європа має бути у дипломатичного процесу з росією щодо завершення війни і голос Європи повинен мати значення.

Прпо це президент України Володимир Зеленський наголосив під час розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном.

“Говорив з Президентом Франції. Емманюель чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи. І важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на росію, у наближенні миру робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами”, – сказав український лідер.

Зеленський поінформував Макрона про ситуацію на полі бою і ключові загрози.

“росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України, по наших містах і селах. Обговорили можливості нашої протидії, нашого захисту життя та потребу у додатковій ППО. Дуже сподіваємось на підтримку Франції і сильні рішення”, – сказав він.