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Голос Європи має мати значення під час перемовин з рф – Зеленський

05 липня 2026, 16:57
Голос Європи має мати значення під час перемовин з рф – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
"Говорив з Президентом Франції. Емманюель чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи".
Європа має бути у дипломатичного процесу з росією щодо завершення війни і голос Європи повинен мати значення.
 
Прпо це президент України Володимир Зеленський наголосив під час розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном.
 
Говорив з Президентом Франції. Емманюель чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи. І важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на росію, у наближенні миру робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами”, – сказав український лідер.
 
Зеленський поінформував Макрона про ситуацію на полі бою і ключові загрози. 
 
росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України, по наших містах і селах. Обговорили можливості нашої протидії, нашого захисту життя та потребу у додатковій ППО. Дуже сподіваємось на підтримку Франції і сильні рішення”, – сказав він.
війна в Україніросія окупанти

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