Голос Європи має мати значення під час перемовин з рф – Зеленський
05 липня 2026, 16:57
фото: Володимир Зеленський / Telegram
"Говорив з Президентом Франції. Емманюель чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи".
Європа має бути у дипломатичного процесу з росією щодо завершення війни і голос Європи повинен мати значення.
Прпо це президент України Володимир Зеленський наголосив під час розмови з французьким колегою Еммануелем Макроном.
“Говорив з Президентом Франції. Емманюель чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи. І важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на росію, у наближенні миру робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами”, – сказав український лідер.
Зеленський поінформував Макрона про ситуацію на полі бою і ключові загрози.
“росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України, по наших містах і селах. Обговорили можливості нашої протидії, нашого захисту життя та потребу у додатковій ППО. Дуже сподіваємось на підтримку Франції і сильні рішення”, – сказав він.