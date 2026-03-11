Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Новий лідер Ірану міг бути поранений у перший день атак – NYT

11 березня 2026, 15:06
Новий лідер Ірану міг бути поранений у перший день атак – NYT
GLOBAL LOOK PRESS
У той же день загинув його батько, який також був верховним лідером.

За три дні після проголошення новим верховним лідером Ірану Моджтаби Хаменеї син убитого Алі Хаменеї досі не з'явився на публіці та не зробив жодних письмових заяв. Одним із факторів журналісти The New York Times називають те, що він отримав поранення у перший день атак Ізраїлю та Сполучених Штатів.  

Також є побоювання, що будь-яке повідомлення може розкрити його місцезнаходження та наразити Хаменеї на небезпеку. Іранські чиновники повідомили журналістам, що у перший день війни він отримав травми ніг, хоча був напоготові та ховався у безпечному місці з обмеженим зв'язком. У той же день загинули його батько, мати, дружина та син. 

Одним із натяків на те, що Хаменеї все ж був поранений, у NYT наводять заяву у державних ЗМІ Ірану, у якій нового верховного лідера назвали "пораненим ветераном війни". Також впливова урядова благодійна організація називала його "джанбаз джанг" – перський термін для позначення ветерана, пораненого на війні.

Тим часом, як пише The Times of Israel, син президента Ірану Масуда Пезешкіана, Юсеф Пезешкіан, каже, що новий верховний лідер країни "живий та здоровий".

"Я чув новини про те, що пан Моджтаба Хаменеї отримав поранення. Я запитав у друзів, які мають зв'язки. Вони сказали мені, що, слава Богу, він живий та здоровий", – написав він.

ІранМоджтаби Хаменеї

