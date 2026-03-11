Румунія може опинитися втягнутою в конфлікт з Іраном – ЗМІ

Розгортання американських військових можливостей у Румунії розглядатиметься на засіданні Вищої ради оборони.

Румунія може стати учасником війни на Близькому Сході через прохання Сполучених Штатів про розміщення додаткових військ на авіабазі на сході країни для їх подальшої участі у конфлікті.

Про це повідомляє Digi24.

Розміщення американських військових літаків і військ на території Румунії у контексті війни на Близькому Сході може фактично зробити країну стороною конфлікту, заявив румунський військовий експерт, командувач у відставці Санду Валентин Матею. За його словами, питання розгортання американських військових можливостей у Румунії розглядатиметься на засіданні Вищої ради оборони. Йдеться про можливе розміщення бойових літаків або літаків-дозаправників, які можуть брати участь у бойових операціях проти Ірану.

Якщо такі літаки здійснюватимуть бойові вильоти безпосередньо з румунської території, це може означати, що країна стане "співвоюючою стороною", що матиме наслідки з погляду міжнародного права.Матею наголосив, що важливу роль у цьому контексті відіграє авіабаза Михайла Когелнічану, яка є ключовим стратегічним об’єктом для співпраці зі Сполученими Штатами.

Командувач у відставці зазначив, що нині американські бомбардувальники B‑1 Lancer виконують бойові місії проти Ірану, вилітаючи з британської бази RAF Ферфорд. Якщо подібні операції проводитимуться з території Румунії, це може суттєво змінити роль країни у конфлікті.

Експерт попередив, що у разі участі Румунії у військових операціях Іран може розглядати її як потенційну ціль для ударів. Тегеран раніше заявляв, що атакуватиме будь-яку державу, з території якої здійснюватимуться удари або через повітряний простір якої пролітатимуть літаки, що беруть участь у бойових діях. За словами Матею, Іран усе ще має можливості для ударів безпілотниками та балістичними ракетами, здатними досягати південно-східної Європи. Саме тому у Румунії було розгорнуто систему протиракетної оборони на базі Девеселу.

Експерт підкреслив, що рішення про розміщення американських сил матиме політичний характер, однак Румунія також повинна враховувати свої союзницькі зобов’язання перед США. Він додав, що участь у підтримці союзника може мати як стратегічні переваги, так і потенційні ризики для безпеки країни.