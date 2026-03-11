Пілоти Lufthansa анонсували страйк

Дводенний страйк у Lufthansa зачепить пасажирські та вантажні рейси.

У Німеччині пілоти авіакомпанії Lufthansa заявили про проведення дводенної акції протесту, яка охопить ключові вузлові аеропорти Німеччини. Вони не працюватимуть у четвер та п’ятницю, 12 та 13 березня.

Про це йдеться на сайті компанії.

Пілоти Lufthansa вимагають збільшення внесків роботодавців до пенсійного фонду компанії.

Повідомляється, що страйк розпочнеться у четвер, 12 березня, о 00:01 за середньоєвропейським часом і триватиме до 23:59 п'ятниці, 13 березня. Протягом цих двох діб пілоти основної авіакомпанії Lufthansa та вантажного підрозділу Lufthansa Cargo відмовляться піднімати літаки в повітря.

"Пасажирам, які планували перельоти наприкінці цього тижня, варто переглянути свої плани", – йдеться в повідомленні компанії.

Якщо ж пасажирів таки скасують рейс або запропонують перебронювання, їх повідомлять електронною поштою.

Також у компанії радять звернути увагу на наступне:

Перевірте статус вашого рейсу на сайті lufthansa.com. Посилання відкриється в новій вкладці браузера перед поїздкою до аеропорту. Найактуальніша інформація завжди доступна там.

Переконайтеся, що ваші контактні дані у вашому бронюванні актуальні.

Якщо ви бронювали через туристичне агентство, зверніться безпосередньо до свого туристичного агентства.

У компанії дуже шкодують через незручності, спричинені страйком.