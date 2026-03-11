Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Пілоти Lufthansa анонсували страйк

11 березня 2026, 13:13
Фото: AFP
Дводенний страйк у Lufthansa зачепить пасажирські та вантажні рейси.

У Німеччині пілоти авіакомпанії Lufthansa заявили про проведення дводенної акції протесту, яка охопить ключові вузлові аеропорти Німеччини. Вони не працюватимуть у четвер та п’ятницю, 12 та 13 березня.

Про це йдеться на сайті компанії.

Пілоти Lufthansa вимагають збільшення внесків роботодавців до пенсійного фонду компанії.
 
Повідомляється, що страйк розпочнеться у четвер, 12 березня, о 00:01 за середньоєвропейським часом і триватиме до 23:59 п'ятниці, 13 березня. Протягом цих двох діб пілоти основної авіакомпанії Lufthansa та вантажного підрозділу Lufthansa Cargo відмовляться піднімати літаки в повітря.
 
"Пасажирам, які планували перельоти наприкінці цього тижня, варто переглянути свої плани", – йдеться в повідомленні компанії. 
 
Якщо ж пасажирів таки скасують рейс або запропонують перебронювання, їх повідомлять електронною поштою.
 
Також у компанії радять звернути увагу на наступне:
  • Перевірте статус вашого рейсу на сайті  lufthansa.com. Посилання відкриється в новій вкладці браузера перед поїздкою до аеропорту. Найактуальніша інформація завжди доступна там.
  • Переконайтеся, що ваші контактні дані у вашому бронюванні актуальні.
  • Якщо ви бронювали через туристичне агентство, зверніться безпосередньо до свого туристичного агентства.
 
У компанії дуже шкодують через незручності, спричинені страйком. 
НімеччінастрайкLufthansa

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється