Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині обіцяють мільйон євро винагороди за інформацію про винуватців блекауту в Берліні

28 січня 2026, 14:07
У Німеччині обіцяють мільйон євро винагороди за інформацію про винуватців блекауту в Берліні
Фото: з вільного доступу
Сенаторка Берліна з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер теж повідомляла про винагороду, назвавши це "унікальним випадком".
Німецька влада призначила винагороду розміром до мільйона євро за інформацію про винуватців, які на початку січня пошкодили важливі лінії електропередачі, що призвело до масових знеструмлень у Берліні.
 
Про це пише Tagesschau.
 
Федеральне кримінальне управління й генпрокурор Федерального суду Німеччини просять населення надати інформацію про підозрюваних до 24 лютого 2026 року.
 
"За інформацію, яка надійде до цього часу й допоможе встановити особу або осіб, які скоїли злочин, Федеральне кримінальне управління призначає винагороду розміром до одного мільйона євро", — йдеться в повідомленні відомства.
 
Сенаторка Берліна з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер теж повідомляла про винагороду, назвавши це "унікальним випадком". Каже, що не може пригадати, щоб уряд коли-небудь оголошував про пошук свідків "такого масштабу й у такій ситуації".
 
В урядових колах, зазначає Tagesschau, така висока винагорода розглядається як ознака того, що слідчі досі не мають жодних зачіпок щодо винних.
 
Нагадаємо, рано-вранці 3 січня пожежа пошкодила важливі лінії електропередачі на кабельному мосту через Тельтовський канал, що веде до електростанції Ліхтерфельде. Унаслідок цього близько 45 000 домогосподарств і понад 2000 підприємств у південно-західних районах міста залишилися без електроенергії під час морозів.

 

блекаутвійна в УкраїніНімеччінаросія окупанти

Останні матеріали

Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Кількість та інтенсивність російських атак зменшилися. Суттєвого просування майже не було – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 січня 2026, 07:16
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Політика
Агенти ICЕ застрелили американця в Міннеаполісі. Чи була ескалація неминучою і чи дотрималися вони процедур застосування сили? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 січня 2026, 16:12
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Політика
Новий ризик для Волл-стріт. Поведінка Трампа спонукає європейців до продажу американських облігацій та акцій – Bloomberg
Переклад iPress – 26 січня 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється