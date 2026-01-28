У Німеччині обіцяють мільйон євро винагороди за інформацію про винуватців блекауту в Берліні

Сенаторка Берліна з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер теж повідомляла про винагороду, назвавши це "унікальним випадком".

Німецька влада призначила винагороду розміром до мільйона євро за інформацію про винуватців, які на початку січня пошкодили важливі лінії електропередачі, що призвело до масових знеструмлень у Берліні.

Федеральне кримінальне управління й генпрокурор Федерального суду Німеччини просять населення надати інформацію про підозрюваних до 24 лютого 2026 року.

"За інформацію, яка надійде до цього часу й допоможе встановити особу або осіб, які скоїли злочин, Федеральне кримінальне управління призначає винагороду розміром до одного мільйона євро", — йдеться в повідомленні відомства.