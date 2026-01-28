У Німеччині обіцяють мільйон євро винагороди за інформацію про винуватців блекауту в Берліні
Німецька влада призначила винагороду розміром до мільйона євро за інформацію про винуватців, які на початку січня пошкодили важливі лінії електропередачі, що призвело до масових знеструмлень у Берліні.
Про це пише Tagesschau.
Федеральне кримінальне управління й генпрокурор Федерального суду Німеччини просять населення надати інформацію про підозрюваних до 24 лютого 2026 року.
"За інформацію, яка надійде до цього часу й допоможе встановити особу або осіб, які скоїли злочин, Федеральне кримінальне управління призначає винагороду розміром до одного мільйона євро", — йдеться в повідомленні відомства.
Сенаторка Берліна з питань внутрішніх справ Іріс Шпрангер теж повідомляла про винагороду, назвавши це "унікальним випадком". Каже, що не може пригадати, щоб уряд коли-небудь оголошував про пошук свідків "такого масштабу й у такій ситуації".
В урядових колах, зазначає Tagesschau, така висока винагорода розглядається як ознака того, що слідчі досі не мають жодних зачіпок щодо винних.
Нагадаємо, рано-вранці 3 січня пожежа пошкодила важливі лінії електропередачі на кабельному мосту через Тельтовський канал, що веде до електростанції Ліхтерфельде. Унаслідок цього близько 45 000 домогосподарств і понад 2000 підприємств у південно-західних районах міста залишилися без електроенергії під час морозів.