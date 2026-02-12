Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Німеччині страйк пілотів Lufthansa: скасовано сотні рейсів

12 лютого 2026, 10:54
Фото: flickr.com
Одноденний страйк призвів до скасування понад 460 рейсів і торкнеться близько 69 тисяч пасажирів.

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала сотні рейсів із німецьких аеропортів у четвер через одноденний страйк пілотів і бортпровідників. Акція протесту відбувається у відповідь на затяжні переговори щодо укладення трудових договорів.

Про це повідомляє новинна агенція Bloomberg.

Страйк розпочався о 00:01 за місцевим часом і триватиме до 23:59, вплинувши на комерційні та вантажні рейси. Асоціація німецьких аеропортів оцінює, що буде скасовано понад 460 рейсів, що зачепить близько 69 тисяч пасажирів.

Lufthansa намагається мінімізувати наслідки, перебронювавши квитки пасажирів на рейси інших авіакомпаній групи – Austrian Airlines, Eurowings та Swiss. Пасажири також можуть обміняти квитки на поїзди Deutsche Bahn.

Страйк став наслідком провалу переговорів із профспілкою пілотів Vereinigung Cockpit щодо фінансування пенсій та невдалих перемовин із профспілкою бортпровідників UFO щодо нової трудової угоди.

Акція протесту відбувається напередодні Мюнхенської безпекової конференції, на яку прибудуть світові лідери.

Нагадаємо, 2 лютого в Німеччині страйкували працівники транспортних компаній, що фактично паралізувало роботу громадського транспорту по всій країні.

Також цього тижня іспанські залізниці зупинилися через страйк машиністів.

 

