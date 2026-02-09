Іспанські залізниці зупинилися через страйк машиністів

Міністр транспорту Оскар Пуенте провів переговори з профспілками у вихідні, проте домовитися вдалося не було.

У понеділок, 9 лютого, Іспанія зіткнулася з перебоями у залізничному сполученні через триденний страйк машиністів, які вимагають посилити безпеку на залізницях після двох смертельних аварій у січні.

Як повідомляє Bloomberg, страйк організувала головна профспілка машиністів Semaf. Вона був оголошений після того, як понад 40 осіб загинули у зіткненні двох швидкісних поїздів в Андалусії 18 січня, а ще одна людина — у аварії в Каталонії двома днями пізніше.

Міністр транспорту Оскар Пуенте провів переговори з профспілками у вихідні, проте домовитися вдалося не було. У Semaf зазначили: "Постійне погіршення безпеки на залізниці є неприйнятним".

Страйк ускладнив роботу вже й так проблемної залізничної системи: приміські та високошвидкісні поїзди у Барселоні та прилеглих регіонах регулярно затримуються або скасовуються через перевірку й ремонт колій після січневих аварій. Також відчутно постраждали вантажні перевезення до Франції та портів Барселони і Валенсії.

Іспанія має понад 3 тисячі кілометрів високошвидкісних залізниць і перевозить у середньому 1,4 мільйона пасажирів щодня. Після аварії в Андалусії швидкість поїздів була знижена, що додатково подовжило час у дорозі.

Залізнична криза посилює політичний тиск на уряд прем’єр-міністра Педро Санчеса, оскільки безпека громадян залишається головним викликом для влади.