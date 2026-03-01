Через ситуацію на Близькому Сході, авіасполучення по всьому світу сильно порушено – FT
01 березня 2026, 19:53
Фото: з вільного доступу
Повітряний простір над Катаром, Іраном та Іраком залишається закритим.
1 березня, авіасполучення по всьому світу сильно порушилося. Тисячі рейсів було скасовано, а десятки тисяч туристів залишилися заблокованими на другий день хаосу, який стався через атаки США та Ізраїлю на Іран.
Про це пише Financial Times.
Зазначається, що аеропорти в Дубаї, найзавантаженішому терміналі світу, та Досі залишалися закритими, а авіакомпанії по всьому Близькому Сходу скасували майже всі свої рейси в неділю.
"В суботу та рано в неділю іранські ракети та дрони атакували аеропорти Дубая, Абу-Дабі, Кувейту та Манами в Бахрейні, завдавши обмеженої шкоди терміналам. В результаті атаки на міжнародний аеропорт Заєд в Абу-Дабі одна людина загинула, а семеро отримали поранення", - повідомили у виданні.
Повітряний простір над Катаром, Іраном та Іраком залишався закритим у неділю, а інші далекомагістральні літаки повністю оминали цей регіон. Водночас авіакомпанія Qatar Airways, що базується в Досі, заявила, що "відновить польоти, як тільки Управління цивільної авіації Катару оголосить про безпечне відкриття повітряного простору Катару".
Також авіакомпанія Emirates, що базується в Дубаї, повідомила, що призупинили всі рейси до 15:00 за часом ОАЕ в понеділок. У повідомленні йдеться, що пасажири "можуть перебронювати квитки на інший рейс до місця призначення протягом 20 днів з дати початкового вильоту".
"Міжнародні авіакомпанії, від British Airways до Air France, скасували рейси в цей регіон у неділю. За даними групи Cirium, у суботу було скасовано близько 2000 рейсів. За її даними, на неділю було заплановано близько 4000 рейсів, з яких понад 700 було скасовано до суботи ввечері", - цитує FT.
У виданні нагадали, що авіаційні хаби Близького Сходу є важливою транспортною артерією, через яку мільйони пасажирів подорожують між Азією та Європою, або Америкою, використовуючи ці центри для пересадки на інші рейси. За словами журналістів, навіть якщо повітряний простір знову буде відкрито, наслідки хаосу будуть відчуватися ще кілька днів, адже мережі авіакомпаній порушені через те, що літаки та екіпажі перебувають не в тих місцях.