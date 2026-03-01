Через ситуацію на Близькому Сході, авіасполучення по всьому світу сильно порушено – FT

Повітряний простір над Катаром, Іраном та Іраком залишається закритим.

1 березня, авіасполучення по всьому світу сильно порушилося. Тисячі рейсів було скасовано, а десятки тисяч туристів залишилися заблокованими на другий день хаосу, який стався через атаки США та Ізраїлю на Іран.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що аеропорти в Дубаї, найзавантаженішому терміналі світу, та Досі залишалися закритими, а авіакомпанії по всьому Близькому Сходу скасували майже всі свої рейси в неділю.

"В суботу та рано в неділю іранські ракети та дрони атакували аеропорти Дубая, Абу-Дабі, Кувейту та Манами в Бахрейні, завдавши обмеженої шкоди терміналам. В результаті атаки на міжнародний аеропорт Заєд в Абу-Дабі одна людина загинула, а семеро отримали поранення", - повідомили у виданні.