Іран вдруге замінував Ормузьку протоку – Axios

24 квітня 2026, 08:55
Фото: DW
Іран цього тижня встановив додаткові морські міни в Ормузькій протоці – одному з основних маршрутів для світових постачань нафти.
 
Про це повідомило Axios із посиланням на американського чиновника й обізнані джерела.
 
За інформацією видання, мінування здійснили військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції. На цьому тлі загострюється протистояння в регіоні: Іран атакує комерційні судна, тоді як США посилюють морську блокаду.
 
23 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у своїй соціальній мережі Truth Social, що нібито жодне судно не може увійти або покинути Ормузьку протоку без схвалення військово-морських сил США. Він також зазначив, що американські сили будуть обстрілювати й топити будь-які судна, котрі встановлюватимуть міни у цих водах.
 
У матеріалі Axios зазначили, що нове мінування може ще більше поглибити кризу на нафтовому ринку. Міжнародне енергетичне агентство вже назвало нинішню ситуацію найбільшим збоєм у постачанні нафти в історії, що перевищує масштаби нафтових криз 1970-х років.
 
ЗМІ зазначив, що це вже другий випадок мінування протоки Іраном від початку конфлікту. Водночас залишається невідомим, чи всі раніше встановлені міни виявили та знешкодили.

 

