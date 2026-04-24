Іран вдруге замінував Ормузьку протоку – Axios

Іран цього тижня встановив додаткові морські міни в Ормузькій протоці – одному з основних маршрутів для світових постачань нафти.

За інформацією видання, мінування здійснили військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції. На цьому тлі загострюється протистояння в регіоні: Іран атакує комерційні судна, тоді як США посилюють морську блокаду.

23 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у своїй соціальній мережі Truth Social, що нібито жодне судно не може увійти або покинути Ормузьку протоку без схвалення військово-морських сил США. Він також зазначив, що американські сили будуть обстрілювати й топити будь-які судна, котрі встановлюватимуть міни у цих водах.

У матеріалі Axios зазначили, що нове мінування може ще більше поглибити кризу на нафтовому ринку. Міжнародне енергетичне агентство вже назвало нинішню ситуацію найбільшим збоєм у постачанні нафти в історії, що перевищує масштаби нафтових криз 1970-х років.

ЗМІ зазначив, що це вже другий випадок мінування протоки Іраном від початку конфлікту. Водночас залишається невідомим, чи всі раніше встановлені міни виявили та знешкодили.