До Роттердама прибуває круїзний лайнер, на якому спалахнув хантавірус

Круїзний лайнер MV Hondius, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу, прибуває до нідерландського порту Роттердама.

Нідерландська влада вже запровадила карантинні заходи для 25 членів екіпажу та двох медичних працівників, які досі залишаються на борту. Для тієї частини команди, яка не є громадянами Нідерландів, підготували спеціальні карантинні центри. Водночас поки невідомо, чи перебуватимуть вони в ізоляції протягом усього рекомендованого 42-денного періоду.

Як зазначає Reuters, прибуття судна викликало занепокоєння серед місцевих жителів. У коментарях агентству деякі нідерландці поділилися побоюваннями, що люди з лайнера можуть порушувати карантинні правила. А втім, вони додали, що нової пандемії не очікують.

Нагадаємо, що на початку травня стало відомо про спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius під прапором Нідерландів, який вирушив у тритижневий круїз з Аргентини. Подорож включала відвідування Антарктиди, Фолклендських островів та інших місць. Раптово на кораблі помер 70-річний чоловік із Нідерландів, а згодом і його 69-річна дружина. На борту лайнера зафіксували хантавірус — це вірусна інфекція, що переноситься тваринами й передається людині. Найчастіше люди заражаються через контакт із гризунами, як-от щури й миші, особливо через їхню сечу, послід та слину.