12 травня 2026, 20:53
Поки не відомо, чи мутував хантавірус – МОЗ Франції
ВООЗ підтвердила дев'ть випадків зараження штамом Andes.
Міністр охорони здоров'я Франції Стефані Ріст попередила, що досі невідомо, чи мутував штам хантавірусу, що циркулює, чи ні.
 
Про це пише Sky News.
 
Виступаючи в Національних зборах Франції, Стефані Ріст сказала:
 
"Є речі, які нам невідомі". У нас поки що немає повної послідовності вірусу... Ми не можемо бути впевнені, що цей вірус ще не мутував", – продовжила вона.
 
Це, зауважує видання, вкрай важливо, тому що віруси, що мутували, створюють нові загрози і небезпеки для вчених і медичних працівників. Наприклад, під час пандемії COVID нові штами COVID були заразнішими, ніж попередні, або вимагали адаптованих вакцин.
 
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що, на її думку, існує 11 підтверджених та ймовірних випадків хантавірусної інфекції. З них, за її словами, дев'ять підтверджено як штам Andes – гілка хантавірусу, що походить від американських гризунів.
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
