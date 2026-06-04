Європа виділила близько €1,6 млрд Україні на дрони

За перші чотири місяці 2026 року європейські донори спрямували кошти на закупівлю та виробництво дронів для Сил оборони.

Близько €1,6 млрд європейські країни направили з початку року в Україну на закупівлю та виробництво дронів. Цей показник уже перевищив сумарні обсяги "дронових" асигнувань за весь минулий рік.

Про це свідчать дані аналітичного центру Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel).

Експерти інституту наголошують, що роль безпілотних систем у загальній структурі європейських військових пакетів стала домінуючою. Оприлюднені цифри відображають виключно підтверджені двосторонні контракти, тому реальний обсяг фінансування цієї сфери є значно вищим. Керівник проєкту Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш підкреслив, що характер військової допомоги зазнав якісних трансформацій. Європейський оборонний сектор тепер не просто передає залежані запаси зі складів, а масово інвестує у спільне високотехнологічне виробництво з українськими компаніями.

Динаміка зростання військової допомоги у вигляді безпілотників у реальному вираженні виглядає так:

2022 рік: €400 млн;

2024 рік: €1 млрд;

2025 рік: €1,2 млрд;

Січень – квітень 2026 року: близько €1,6 млрд.

Пікові показники фінансування та оголошення наймасштабніших контрактів припали на початок весни цього року. Головним драйвером виступила Велика Британія, яка задекларувала передачу ЗСУ щонайменше 120 тис. безпілотників різного типу й призначення – це найбільша одноразова партія БПЛА за весь час ведення повномасштабної війни. Паралельно з цим потужні фінансові вливання здійснили інші ключові гравці європейської коаліції: