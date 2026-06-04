Україна обвалила видобуток нафти в рф
04 червня 2026, 17:05
кремль вперше визнав проблему.
росія вперше визнала зниження видобутку нафти з початку року. У москві пояснюють це "позаплановим технічним обслуговуванням" на нафтопереробних заводах.
Про це пише Reuters.
"Поточний обсяг видобутку дійсно дещо нижчий, ніж на початку року. Це пов’язано з тим, що низка наших нафтопереробних заводів наразі перебуває в стані позапланового технічного обслуговування", – зазначив віцепрем'єр-міністр рф Олександр Новак.
Зазначається, що його заява стала першим випадком, коли російський чиновник визнав зниження видобутку нафти цього року. росія, яка є третім у світі виробником нафти, припинила публікувати офіційну статистику з видобутку у квітні 2023 року.
Новак не назвав причину проведення ремонтів, однак агентство зазначило, що Україна останніми місяцями активізувала атаки на російські нафтопереробні заводи.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуток сирої нафти в росії у квітні знизився на 460 тис. барелів на добу порівняно з минулим роком і становив близько 8,8 млн барелів на добу.