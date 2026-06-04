Франція готує безпілотні винищувачі у парі з Mirage 2000D

Йдеться про проєкти бойової авіації майбутнього, зокрема, FCAS чи Tempest.

Франція пробує опанувати сучасний напрям і обрала Mirage 2000D для початкової інтеграції безпілотних винищувачів.

Про це повідомляє Defense Express, зазначаючи, що безпілотні винищувачі – це автономні літальні апарати, які створюються перш за все для роботи з винищувачами шостого покоління.

Йдеться про проєкти бойової авіації майбутнього, зокрема, FCAS чи Tempest.

Видання зазначає, що все більше країн звертають увагу на концепцію безпілотних винищувачів і реалізують власні розробки. При цьому цитує командувача повітряно-космічних сил (ПКС) генерала Домініка Тардифа, що Франція вбачає у "вірних ведених" можливість створення "масштабної ударної сили для насичення оборони та прориву ворожих ліній".

В Defense Express нагадали, що поки у Франції немає винищувача шостого покоління, а проєкт з його реалізації під назвою FCAS переживає серйозну кризу, тому безпілотні винищувачі будуть розраховані на супроводження новітньої версії винищувача Rafale F5. Йдеться про можливість початкових випробувань концепції "вірних ведених" у 2028 році. Видання наголошує на цікавому нюансі – попри те, що безпілотні винищувачі концептуально мають стати парою для Rafale F5, а згодом і для літаків шостого покоління, вирішальну роль у створенні бази для дронів CCA гратиме саме Mirage 2000D RMV. Зазначається, що Rafale F4 менш придатний для швидких експериментальних інтеграцій, тоді як саме Mirage надасть ту гнучкість, яка потрібна для якнайшвидшої реалізації проєкту. Тому у головному експериментальному та випробувальному центрі ПКС Франції CEAM вирішили переобладнати на випробувальні стенди два літаки Mirage 2000D RMV як перехідне рішення до появи новітнього Rafale.

Defense Express підкреслює, що Україна зацікавлена у закупівлі Rafale, тому можливість посилення безпілотними винищувачами нас може зацікавити.

"Втім, із купою нюансів – вартість закупівлі самих дронів, потреба в тій версії винищувачів, які будуть спроможні діяти разом із "вірними веденими" чи адаптація під це завдання наявних на озброєнні бортів, наземна інфраструктура і ще купа питань", – сказано у повідомленні.

При цьому наголошується, що серійні безпілотні винищувачі з’являється не сьогодні і не завтра, тому для України це питання актуальне може бути на довгострокову перспективу.