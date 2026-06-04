Україна просить у Німеччини десятки додаткових ракет до Patriot
04 червня 2026, 16:09
джерело slovoidilo
Україна пропонує обміняти ракети Patriot на поставку Німеччиною перехоплювачів, виробництво яких очікується в майбутньому.
Україна звернулася до Німеччини з проханням передати їй десятки додаткових ракет-перехоплювачів до систем Patriot з наявних запасів цього року.
Про це пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела.
За інформацією співрозмовників видання, Україна запропонувала угоду, в рамках якої вона отримає ракети до Patriot в обмін на постачання Німеччині перехоплювачів, виробництво яких очікується в майбутньому.
"Уряд Німеччини розглядає запит України і поки що не ухвалив рішення, хоча оголошення може бути зроблено незадовго до або під час саміту НАТО в липні", – зазначає Bloomberg.
Київ, як і раніше, в основному залежить від США у постачанні ракет Patriot. Хоча конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану відвернув увагу Вашингтона від війни в Україні, постачання перехоплювачів Patriot тривають згідно з графіком, повідомило одне з джерел.
Проте Україна перебуває в напруженому стані, оскільки Росія нарощує виробництво балістичних ракет і продовжує вдосконалювати можливості цієї зброї, додав співрозмовник видання.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до союзників з проханням про постачання додаткових ракет Patriot, але скорочення європейських запасів робить постачання додаткових ракет дедалі складнішим. Німеччина – єдина країна ЄС, яка на даний час може зробити значний внесок.