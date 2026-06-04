Україна просить у Німеччини десятки додаткових ракет до Patriot

Україна пропонує обміняти ракети Patriot на поставку Німеччиною перехоплювачів, виробництво яких очікується в майбутньому.

Україна звернулася до Німеччини з проханням передати їй десятки додаткових ракет-перехоплювачів до систем Patriot з наявних запасів цього року.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на свої джерела.

За інформацією співрозмовників видання, Україна запропонувала угоду, в рамках якої вона отримає ракети до Patriot в обмін на постачання Німеччині перехоплювачів, виробництво яких очікується в майбутньому.

"Уряд Німеччини розглядає запит України і поки що не ухвалив рішення, хоча оголошення може бути зроблено незадовго до або під час саміту НАТО в липні", – зазначає Bloomberg.