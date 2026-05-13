Лікарня в Нідерландах порушила протокол щодо хантавірусу
13 травня 2026, 12:31
Нідерландська лікарня була вимушена відправити на тривалий карантин одразу 12 співробітників через порушення протоколів щодо хантавірусу.
Про це пише Reuters.
Медичний центр Університету Радбауда в місті Неймеген 7 травня прийняв пацієнта з хантавірусом – пасажира круїзного лайнера, де відбувся спалах захворювання. Однак медики порушили суворі протоколи поводження з кров’ю та сечею пацієнта, тож тепер для профілактики мають відбути шеститижневий карантин.
У лікарні запевняють, що ризик зараження медиків – низький, а догляд за пацієнтами відбувається в закладі без перебоїв.
"Те, що сталося, – було дотримано суворих процедур, але не найсуворіших, які застосовуються у випадках, пов’язаних із хантавірусом. Імовірність того, що в результаті цього заразився персонал, невелика, але оскільки ми знаємо, що маємо справу із серйозним вірусом, лікарня заявила: ми перестрахуємося", – сказала міністерка охорони здоров’я Нідерландів Софі Германс.
Станом на 12 травня, ВООЗ зареєструвала загалом 11 випадків зараження. Три з них – летальні, дев’ять – остаточно підтверджені, ще два – ймовірне зараження. Усі випадки були серед пасажирів або членів екіпажу судна. ВООЗ очікуємо збільшення кількості підтверджених заражень, враховуючи динаміку поширення на судні та довгий інкубаційний період вірусу. Але жодної ознаки більшого спалаху не фіксують.