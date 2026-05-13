Лікарня в Нідерландах порушила протокол щодо хантавірусу

12 медиків на карантині.

Нідерландська лікарня була вимушена відправити на тривалий карантин одразу 12 співробітників через порушення протоколів щодо хантавірусу.

Медичний центр Університету Радбауда в місті Неймеген 7 травня прийняв пацієнта з хантавірусом – пасажира круїзного лайнера, де відбувся спалах захворювання. Однак медики порушили суворі протоколи поводження з кров’ю та сечею пацієнта, тож тепер для профілактики мають відбути шеститижневий карантин.

У лікарні запевняють, що ризик зараження медиків – низький, а догляд за пацієнтами відбувається в закладі без перебоїв.