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Французькі літаки 11 разів за тиждень перехопили російські літаки над країнами Балтії

04 червня 2026, 18:11
Французькі літаки 11 разів за тиждень перехопили російські літаки над країнами Балтії
Фото: X / Władysław Kosiniak-Kamysz
Кількість провокацій зростає.
Військові літаки Франції перехопили російські повітряні судна щонайменше 11 разів за минулий тиждень. Літаки зафіксували над повітряним простором країн Балтії.
 
Про це заявив речник збройних сил Франції Гійом Верне, цитує Reuters.
 
Речник заявив, що кількість "провокацій" є більшою, ніж зазвичай. Французькі літаки патрулюють повітряний простір Естонії, Латвії та Литви. У межах місії НАТО пілоти намагаються перехопити невпізнані літаки, наприклад, російські.
 
"Надзвичайно велика кількість перехоплень може сигналізувати про те, що москва намагається продемонструвати свою силу саме того тижня, коли вона приймала щорічний Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум", – зазначив речник.
 
Французький загін, за його словами, виявив російські повітряні судна, які рухалися без планів польотів і радіозв’язку. Серед них були озброєні винищувачі, розвідувальні й транспортні літаки.
війна в Україніросія окупантиФранція

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