Конфлікт у Будапешті: президент Угорщини відкинув вимогу Мадяра

18 травня 2026, 13:14
Шуйок наголосив, що діє в межах Конституції та має намір залишатися на посаді.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок заявив, що не планує достроково залишати посаду попри вимогу нового прем’єр-міністра Петера Мадяра піти у відставку до кінця травня.

Про це повідомляє агенція Bloomberg, посилаючись на Index.hu.

В інтерв’ю виданню Шуйок наголосив, що діє виключно в межах Конституції та має намір виконувати свої повноваження до завершення терміну.

"Присяга зобов’язує мене перед усією політичною нацією, а не лише перед більшістю чи меншістю", – сказав він.

Президент також заявив, що не бачить підстав для відставки, попри заяви Мадяра про втрату ним політичної легітимності.

Термін повноважень Шуйока спливає у 2029 році. Він висловив переконання, що новий уряд не намагатиметься усунути його з посади, зазначивши, що будь-які такі дії суперечили б європейським та міжнародним конституційним нормам.

Водночас Петер Мадяр заявив, що раніше президент нібито сам говорив про можливість відставки, і повторив вимогу залишити посаду до 31 травня.

Після перемоги партії "Тиса" Мадяр заявив про намір оновити державні інституції, зокрема змінити представників епохи уряду Віктора Орбана, включно з посадовцями у судовій системі та прокуратурі.

Юристи попереджають, що публічний конфлікт між президентом і прем’єром може загостритися і створити ризики політичної та конституційної кризи.

 
