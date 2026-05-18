В ОАЕ дрон уразив об’єкт біля АЕС: реакція МАГАТЕ

Безпілотник влучив у генератор біля станції "Барака", радіаційної загрози не зафіксовано.

В Об’єднаних Арабських Еміратах безпілотник атакував інфраструктуру поблизу атомної електростанції "Барака" в Абу-Дабі, спричинивши займання дизельного генератора.

Як повідомляє Al Arabiya, Міністерство оборони ОАЕ заявило, що дві повітряні цілі були знешкоджені, тоді як третій дрон влучив у генератор поблизу АЕС.

Джерело запуску безпілотників наразі встановлюється.

Влада країни повідомила, що пожежу було локалізовано, постраждалих немає, а рівень радіації залишається в межах норми. Федеральне управління з ядерного регулювання підтвердило, що інцидент не вплинув на роботу станції.

Міжнародне агентство з атомної енергії оголосило, що уважно стежить за ситуацією та отримало від ОАЕ дані про відсутність радіаційної загрози. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі висловив занепокоєння та наголосив, що будь-які дії, які ставлять під ризик ядерну безпеку, є неприйнятними.

МЗС країни назвало інцидент небезпечною ескалацією та заявило про неприпустимість загроз суверенітету та безпеці країни.

В ОАЕ триває розслідування обставин атаки.