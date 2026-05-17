У п’яти регіонах Латвії оголошували повітряну небезпеку

17 травня 2026, 10:59
Безпілотник залетів у повітряний простір країни, але згодом залишив його.

Вранці 17 травня Національні збройні сили Латвії повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі поблизу кордону з росією через появу невідомого безпілотника. 

Про це йдеться у заяві військових у соцмережі X (Twitter).

У латвійських збройних силах зазначили, що разом із союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір і готові оперативно реагувати на потенційні загрози. Також на східному кордоні було посилено підрозділи протиповітряної оборони.

В армії попередили, що на тлі російської агресії проти України можливі випадки проникнення або наближення іноземних безпілотників до території Латвії.

Мешканців прикордонних районів закликали дотримуватися заходів безпеки, зокрема залишатися в укриттях і дотримуватися правила "двох стін".

Згодом військові повідомили, що загрозу з повітря було знято. За їхніми даними, один безпілотник справді залетів у повітряний простір Латвії, після чого залишив його.

Також зазначається, що для моніторингу ситуації були підняті винищувачі місії повітряного патрулювання НАТО в Балтії.

Раніше латвійські військові вже фіксували подібні інциденти поблизу кордону з рф у прикордонних регіонах країни.

 

