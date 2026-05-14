МАГАТЕ зафіксувало різке зростання активності дронів біля українських АЕС

Лише протягом 13-14 травня поблизу Південноукраїнської, Чорнобильської та Рівненської АЕС зафіксували понад 160 дронів.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про різке зростання активності безпілотників біля українських атомних об’єктів.

Про це МАГАТЕ написало в Х.

Там зазначили, що прямий вплив на ядерну безпеку на цих об'єктах не зафіксовано. Втім, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив "глибоку стурбованість" такою військовою діяльністю поблизу АЕС і закликав до "максимальної стриманості", аби уникнути ядерної аварії.

Нагадаємо, що загрозу від російських безпілотників фіксують не вперше: лише на початку місяця під ударом уже опинялася територія тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Напередодні, 13 травня, Головне управління розвідки попередило, що росія почала комбіновану повітряну атаку проти України, яка може мати тривалий характер. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про передислокацію російської тактичної авіації – це може свідчити про підготовку до масованого удару по Україні.