Тисячі туристів застрягли на Азорських островах

Причиною став густий туман. Погода не дозволяє виконувати рейси у звичайному режимі.

На Азорських островах триває транспортний колапс: тисячі туристів не можуть покинути архіпелаг через сильний туман і масові скасування рейсів. Аеропорт імені Івана Павла II в місті Понта-Делгада вже кілька днів працює з серйозними перебоями, причиною яких став густий туман – погода не дозволяє виконувати рейси у звичайному режимі.

Щоб розмістити людей, які застрягли в терміналі, адміністрація аеропорту встановила в різних зонах розкладні ліжка для відпочинку пасажирів. За інформацією місцевих ЗМІ, починаючи з суботи, острів Сан-Мігель не змогли покинути понад 17 тисяч осіб. За цей час було скасовано понад 200 рейсів.

Незважаючи на те, що напередодні частина літаків все ж змогла вилетіти, ситуація залишається напруженою, а затримки продовжують накопичуватися. Як зазначається, Понта-Делгада є головним аеропортом Азорських островів і ключовим транспортним вузлом португальського архіпелагу.