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Тисячі туристів застрягли на Азорських островах

03 червня 2026, 12:32
Тисячі туристів застрягли на Азорських островах
Фото: BILD
Причиною став густий туман. Погода не дозволяє виконувати рейси у звичайному режимі.
На Азорських островах триває транспортний колапс: тисячі туристів не можуть покинути архіпелаг через сильний туман і масові скасування рейсів. Аеропорт імені Івана Павла II в місті Понта-Делгада вже кілька днів працює з серйозними перебоями, причиною яких став густий туман – погода не дозволяє виконувати рейси у звичайному режимі.
 
Про це повідомляє BILD.
 
Щоб розмістити людей, які застрягли в терміналі, адміністрація аеропорту встановила в різних зонах розкладні ліжка для відпочинку пасажирів. За інформацією місцевих ЗМІ, починаючи з суботи, острів Сан-Мігель не змогли покинути понад 17 тисяч осіб. За цей час було скасовано понад 200 рейсів.
 
Незважаючи на те, що напередодні частина літаків все ж змогла вилетіти, ситуація залишається напруженою, а затримки продовжують накопичуватися. Як зазначається, Понта-Делгада є головним аеропортом Азорських островів і ключовим транспортним вузлом португальського архіпелагу.
 
При цьому ситуація може ще більше ускладнитися: сьогодні по всій Португалії проходить загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися співробітники аеропортів, бортпровідники та представники транспортної галузі.Очікується, що протести торкнуться найбільших аеропортів країни.
 
За даними португальських ЗМІ, національний авіаперевізник TAP Air Portugal готується скасувати до 300 рейсів. Також перебої можливі у Azores Airlines, SATA Air Açores, а також у лоукостерів Ryanair та easyJet.

 

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