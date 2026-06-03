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Зеленський заявив про готовність до будь-якого формату завершення війни

03 червня 2026, 19:42
Зеленський заявив про готовність до будь-якого формату завершення війни
Президент заявив про готовність до прямих переговорів з путіним і назвав умови отримання Patriot раніше 2030 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-якого формату завершення війни, включаючи прямі переговори з путіним, – однак процес суттєво гальмується через зміщення фокусу уваги США на інші конфлікти.

Про це він сказав на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Києві.

"На жаль, ми сьогодні не у фокусі. Іран – це питання номер один для США, а вже потім Україна. На жаль, виходить так, що ми знаходимось у черзі цих воєн", – констатував президент. Він додав, що Київ перебуває на постійному зв'язку з американською стороною щодо залучення переговорників, але процес дуже затягується.

Зеленський підкреслив, що саме США мають найбільші важелі впливу для зупинки російської агресії, а оптимальним форматом для України є залучення до мирного процесу як Вашингтона, так і Європи. Водночас він дав зрозуміти, що чекати нескінченно не збирається. "Я готовий до прямих переговорів з путіним, щоб завершити цю війну, аніж чекати у черзі, поки всі закінчать всі конфлікти у світі", – заявив президент.

Окремо Зеленський торкнувся теми членства України в НАТО, висловивши нестандартну тезу: вступ Києва до Альянсу був би вигідним навіть для росії. "Я вважаю, що і росіянам потрібно, щоб Україна була в НАТО. Бо у майбутньому росіянам може бути боляче, якщо Україна буде не в НАТО", – пояснив він.

Президент також розкрив деталі щодо систем Patriot: Україна у 2025 році домовилася з американськими виробниками, однак черга на PAC-2, PAC-3 та самі системи "вимірюється роками" – стандартно отримати їх можна лише з 2030 року. Прискорити постачання можливо лише одним способом: домовитися з країною, яка поступиться своєю чергою, але за умови оплати контракту.

НАТОВладімір ПутінпереговориPatriotВолодимир Зеленський

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