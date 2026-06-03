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CУСПІЛЬСТВО

Аномальна спека змушує туристів переглядати літні відпустки

03 червня 2026, 22:06
Аномальна спека змушує туристів переглядати літні відпустки
Фото: з вільного доступу
Попит на Скандинавію та Східну Європу зростає, але Франція та Іспанія поки не втрачають туристів.

Аномальна літня спека змушує дедалі більше туристів переглядати усталені маршрути та відмовлятися від традиційного відпочинку на Середземномор'ї.

Про це пише National Geographic.

Символом цієї зміни є історія британців Хайке та Роберта Тейлорів: після нестерпної спеки в Італії влітку 2022 року, яка фактично прив'язала їх до орендованого житла, пара вирішила більше не їздити на південь у пік сезону – тепер вони проводять літо в Англії, а міжсезоння присвячують активному відпочинку на півдні Європи.

Вони не самотні. Згідно з дослідженням Європейської туристичної комісії 2025 року, 81% європейців коригують туристичні звички через зміну клімату, а 15% активно шукають прохолодніші напрямки. Фінляндія, Норвегія, Польща та Ісландія фіксують двозначне зростання кількості туристів. Великі туроператори також повідомляють про зростаючий попит на Скандинавію.

Водночас кардинальної зміни туристичної карти поки не відбувається. У 2025 році Франція (102 млн відвідувачів) та Іспанія (96,8 млн) залишалися найпопулярнішими країнами світу. Британська асоціація ABTA скептично ставиться до того, що спека здатна змінити вподобання туристів у короткостроковій перспективі: "Загалом люди продовжують подорожувати так само, як і завжди".

Спекотні країни, своєю чергою, адаптуються: Севілья запровадила системи вуличного розпилення води, підземні акведуки для охолодження повітря та "міські прохолодні острови". Концепція "ноктуризму" – екскурсій після заходу сонця – підтримується від римського Колізею до афінського Акрополя.

Експерти вбачають у ситуації й певний позитив: кліматичний тиск може сприяти більш рівномірному розподілу туристів географічно та сезонно, а також стати поштовхом до більш продуманого ставлення до подорожей загалом.

ІспаніяФранціяспекатуризмСередземне море

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