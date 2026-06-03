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До Києва з візитом прибула Північноатлантична рада НАТО

03 червня 2026, 14:07
До Києва з візитом прибула Північноатлантична рада НАТО
Україна НАТО
Очолив делегацію генеральний секретар.
Нині в Україні відбувається зустріч Північноатлантичної ради НАТО за участі генсека Марка Рютте, голови Військового комітету Джузеппе Каво Драгоне, постійних представників і їхніх заступників усіх 32 країн-членів Альянсу.
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський. 
 
Візит розпочали з покладання квітів до Стіни пам'яті полеглих воїнів. Зеленський зазначив, що цінує цей знак поваги представників НАТО до воїнів, які захищали Україну і всю Європу від ворожого зла. 
 
"Дуже важливо памʼятати кожного й кожну, завдяки кому у нас є можливість жити вільно та обирати наш спосіб життя", – прокоментував президент. 
 
Північноатлантична рада – найвищий політичний орган, що ухвалює рішення в НАТО. Займається наглядом за політичним і військовим процесом, пов’язаним з питаннями безпеки, що впливають на Альянс загалом. До складу Ради входить по одному представнику від кожної держави-члена, які засідають з метою обговорення політики або оперативних питань, що потребують колективних рішень, забезпечуючи форум для широкомасштабних консультацій між державами – членами з усіх аспектів, що впливають на мир і безпеку в їхніх країнах.
НАТОвійна в Україніросія окупанти

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