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ОАЕ розгортають українські дрони-перехоплювачі проти іранських Shahed

03 червня 2026, 21:18
ОАЕ розгортають українські дрони-перехоплювачі проти іранських Shahed
Абу-Дабі шукає українських ветеранів для навчання своїх військових новій тактиці боротьби з безпілотниками.

Об'єднані Арабські Емірати активізували розгортання українських дронів-перехоплювачів для нейтралізації іранських Shahed 136, однак їх інтеграція в систему ППО країни залишається обмеженою.

Про це пише Intelligence Online.

Під час випробувань з'ясувалося, що українські системи, зокрема P1-SUN від SkyFall – погано вписуються в архітектуру управління ОАЕ, адже створювалися для умов війни в Україні. Оператори змушені чекати візуального підтвердження загрози та діють без координації й пріоритезації цілей, що призводить до надмірного виснаження систем. Наявні радари також не пристосовані для виявлення повільних низьколітаючих дронів з малою помітністю.

В Україні перехоплювачі є частиною комплексної системи з радарами, акустичними датчиками та засобами радіоелектронної боротьби – такого рівня координації країни Перської затоки поки не досягли.

Щоб заповнити прогалини, ОАЕ шукають приватних підрядників для навчання своїх підрозділів – насамперед організації, де працюють українські ветерани зі спеціалізованих підрозділів.

ОАЕдрониShahed

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