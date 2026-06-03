ОАЕ розгортають українські дрони-перехоплювачі проти іранських Shahed

Абу-Дабі шукає українських ветеранів для навчання своїх військових новій тактиці боротьби з безпілотниками.

Об'єднані Арабські Емірати активізували розгортання українських дронів-перехоплювачів для нейтралізації іранських Shahed 136, однак їх інтеграція в систему ППО країни залишається обмеженою.

Про це пише Intelligence Online.

Під час випробувань з'ясувалося, що українські системи, зокрема P1-SUN від SkyFall – погано вписуються в архітектуру управління ОАЕ, адже створювалися для умов війни в Україні. Оператори змушені чекати візуального підтвердження загрози та діють без координації й пріоритезації цілей, що призводить до надмірного виснаження систем. Наявні радари також не пристосовані для виявлення повільних низьколітаючих дронів з малою помітністю.

В Україні перехоплювачі є частиною комплексної системи з радарами, акустичними датчиками та засобами радіоелектронної боротьби – такого рівня координації країни Перської затоки поки не досягли.

Щоб заповнити прогалини, ОАЕ шукають приватних підрядників для навчання своїх підрозділів – насамперед організації, де працюють українські ветерани зі спеціалізованих підрозділів.