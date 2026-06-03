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CУСПІЛЬСТВО

У столиці Індії сталася масштабна пожежа: загинула щонайменше 21 людина

03 червня 2026, 18:59
У столиці Індії сталася масштабна пожежа: загинула щонайменше 21 людина
x.com/gundemedairhs
Серед загиблих і поранених є іноземці, які приїхали до Індії на лікування.

У столиці Індії, Нью-Делі, сталася масштабна пожежа в багатоповерховій будівлі, внаслідок якої загинула щонайменше 21 людина. Ще понад 40 осіб отримали травми та були госпіталізовані.

Про це повідомляє Associated Press.

Трагедія сталася в густонаселеному районі Малвія Нагар. Вогонь спалахнув у будівлі, де на першому поверсі працював ресторан, а вище розташовувався готель. За словами очевидців, через сильне задимлення люди опинилися в пастці та намагалися врятуватися через вікна.

До гасіння пожежі залучили вісім пожежних розрахунків. В евакуації постраждалих разом із рятувальниками брали участь місцеві жителі. За даними місцевих ЗМІ, серед загиблих і поранених є іноземці, які приїхали до Індії на лікування.

Причини займання наразі встановлюють. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих. Також повідомляється, що сім'ї жертв отримають компенсацію в розмірі 200 тисяч рупій (близько 2 тисяч доларів США).

пожежаІндія

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