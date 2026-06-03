Єврокомісія попереджає про зростання рівня безробіття у країнах ЄС – Politico
03 червня 2026, 13:13
Фото: з вільного доступу
Під загрозою – 560 тисяч робочих місць.
Мешканці країн Європейського Союзу можуть зіштовхнутися з масовою втратою робочих місць протягом наступних років. Це пов’язано зі зростом цін на енергоносії та реструктуризацією промисловості.
Про це повідомляє Politico.
Європейська комісія презентує документ, який міститиме економічні та політичні рекомендації для урядів країн ЄС. Найбільше вони висловлюють стурбованість масштабами економічних викликів, перед якими постає блок.
Комісія прогнозує, що зріст цін на енергоносії у 2026 році поставить під загрозу до 560 тисяч робочих місць. Найбільш постраждалими секторами є будівництво, металургія, хімічна промисловість та транспорт. Це, за даними Politico, пов’язано з війною на Близькому Сході, "яка не показує ознак завершення".
Крім того, за даними Єврокомісії, рівень безробіття в країнах зросте до 6% впродовж наступних двох років. Щонайменше 600 тисяч робочих місць в автомобільній галузі Німеччини, як стверджує видання, перебувають під загрозою, оскільки виробництво нових моделей страждає від сильної конкуренції з Китаєм.
Водночас роботодавці ЄС повідомляють про труднощі з пошуком працівників з відповідною кваліфікацією. Як зазначають у Єврокомісії, у 2023 році щонайменше 68% компаній заявляли про дефіцит кваліфікованих кадрів. У 2024 року 77% опитаних фірм казали, що дефіцит робочої сили та кваліфікованих кадрів є перешкодою для отримання інвестицій.
"Конкурентоспроможність Європи не буде побудована лише за допомогою технологій чи фінансовим регулюванням. Її конкурентоспроможність будуватимуть люди, щоб повноцінно робити свій внесок у наші економіки та суспільства", – зазначила віце-президентка Єврокомісії з питань кваліфікації Роксана Минзату.