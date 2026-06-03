Єврокомісія попереджає про зростання рівня безробіття у країнах ЄС – Politico

Під загрозою – 560 тисяч робочих місць.

Мешканці країн Європейського Союзу можуть зіштовхнутися з масовою втратою робочих місць протягом наступних років. Це пов’язано зі зростом цін на енергоносії та реструктуризацією промисловості.

Про це п овідомляє Politico.

Європейська комісія презентує документ, який міститиме економічні та політичні рекомендації для урядів країн ЄС. Найбільше вони висловлюють стурбованість масштабами економічних викликів, перед якими постає блок.

Комісія прогнозує, що зріст цін на енергоносії у 2026 році поставить під загрозу до 560 тисяч робочих місць. Найбільш постраждалими секторами є будівництво, металургія, хімічна промисловість та транспорт. Це, за даними Politico, пов’язано з війною на Близькому Сході, "яка не показує ознак завершення".