Мадяр запропонував Угорщину як майданчик переговорів
03 червня 2026, 13:35
джерело facebook Péter Magyar
Прем'єр-міністр Угорщини заговорив про гарантії Україні.
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий стати майданчиком для переговорів щодо завершення війни в Україні. Водночас він окреслив своє бачення того, хто і яким чином може гарантувати Києву безпеку у майбутньому.
Про це він розповів в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.
У розмові з FAZ Мадяра запитали, чи не є достатня кількість зброї для самооборони необхідною частиною майбутніх гарантій безпеки для України. Угорський прем'єр з таким підходом не погодився. За словами Мадяра, реальні гарантії може дати тільки колективна політична воля провідних держав, а не обсяг військової допомоги.
"Я не вважаю, що зброя є гарантією безпеки. Гарантії безпеки може надати лише міжнародне співтовариство. Угорщина не може відігравати тут вирішальну роль; це питання великих держав", – заявив він.
Мадяр окреслив три напрямки, у яких Будапешт готовий долучитися до врегулювання.
"Ми можемо надати дипломатичну та гуманітарну допомогу, а Угорщина також могла б бути місцем для переговорів" – зазначив він.
Інтерв'ю опубліковано після візиту Мадяра до Берліна, де він провів зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. На спільній пресконференції угорський прем'єр підтвердив, що і за нового уряду Угорщина не надсилатиме Україні ні зброю, ні солдатів.