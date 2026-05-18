росія атакувала китайське судно в морі України – ВМС

Постраждалих немає, інцидент назвали "новим випадком".

У ніч на 18 травня російські війська атакували китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук на Facebook-сторінці.

За його словами, удар було завдано безпілотником типу Шахед.

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони вирішили "Шахедом" вдарити по китайському торговельному судну в нашому морі", – зазначив Плетенчук.

Він уточнив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

"Обійшлося без жертв, але це щось нове", – додав речник ВМС, коментуючи інцидент.