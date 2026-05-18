Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія атакувала китайське судно в морі України – ВМС

18 травня 2026, 09:46
росія атакувала китайське судно в морі України – ВМС
Постраждалих немає, інцидент назвали "новим випадком".

У ніч на 18 травня російські війська атакували китайське торгове судно, яке перебувало в територіальних водах України. 

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук на Facebook-сторінці.

За його словами, удар було завдано безпілотником типу Шахед.

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони вирішили "Шахедом" вдарити по китайському торговельному судну в нашому морі", – зазначив Плетенчук.

Він уточнив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

"Обійшлося без жертв, але це щось нове", – додав речник ВМС, коментуючи інцидент.

 
РосіяКитайсудноУкраїна

Останні матеріали

Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Політика
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 травня 2026, 15:38
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Політика
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 травня 2026, 11:26
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 травня 2026, 07:57
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється