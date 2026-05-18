18 травня 2026, 08:32
Індія підтвердила загибель свого громадянина після атаки БпЛА в росії
Фото: з вільного доступу
Посольство повідомило також про трьох поранених.

Посольство Індії в росії повідомило про загибель громадянина країни внаслідок атаки безпілотників на московську область рф.

Про це посольство написало у соцмережі X (Twitter).

За даними дипмісії, ще троє індійських робітників отримали поранення. Представники посольства відвідали місце події та зустрілися з постраждалими у лікарні.

Інших деталей щодо обставин атаки або стану поранених наразі не повідомляють.

Зазначимо, у ніч проти 17 травня московська область і тимчасово окупований Крим зазнали масштабної атаки безпілотників.

 

РосіяІндіяМосква

