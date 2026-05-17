Крим і москва під атакою дронів: лунали вибухи та спалахнули пожежі

У кількох областях рф зафіксовані затримки авіарейсів.

У ніч проти 17 травня московська область і тимчасово окупований Крим зазнали масштабної атаки безпілотників.

У низці регіонів рф лунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО, пожежі та перебої в роботі аеропортів.

За даними російських Telegram-каналів та українських OSINT-спільнот, однією з цілей атаки у Криму стали військові об’єкти поблизу Севастополя, зокрема аеродром Кача.

У підмосковному Зеленограді після серії вибухів спалахнула пожежа в районі технопарку "Елма". Місцеві жителі публікували відео зі звуками вибухів та димом над містом. Повідомлення про гучні вибухи також надходили з Хімок, Лобні, Наро-Фомінська та Клина.

Під ранок вибухи пролунали і в центрі москви, пишуть російські медіа.

На тлі атаки в московських аеропортах виникли затримки рейсів. За інформацією росЗМІ, у "Шереметьєво" затримали щонайменше 11 рейсів на приліт, у "Домодєдово" – п’ять, а у "Внуково" – 48 рейсів на виліт та приліт.

Також Telegram-канали повідомляють, що безпілотники заходили на московську область одразу з кількох напрямків.

Мер столиці рф Сергій Собянін заявив про нібито "збиття" великої кількості дронів. Спочатку він повідомив про 73 безпілотники, знищені силами ППО станом на 03:30, а вже за годину цифра зросла до 114. Водночас незалежного підтвердження цих даних наразі немає.

Напередодні моніторингові канали повідомляли про можливий запуск у напрямку росії понад 300 дронів.

У Криму було найгучніше було в районі аеродрому Кача, Козачої бухти, Інкермана та Севастополя. російська влада офіційно наслідки атаки поки не коментувала.

