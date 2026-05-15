У Німеччині педіатра звинуватили у 130 випадках сексуального насильства

15 травня 2026, 13:36
У Німеччині педіатра звинуватили у 130 випадках сексуального насильства
Злочини були скоєні між 2013 і 2025 роками.
Німецькі прокурори висунули педіатру 130 обвинувачень у сексуальному насильстві, включно зі зґвалтуванням дітей, більшість із яких перебували під його наглядом.
 
Про це пише The Guardian.
 
46-річний лікар, ім’я якого не розголошується, перебуває під вартою з листопада після того, як жінка запідозрила насильство щодо своєї дитини та повідомила про це владу. Лікар працював у клініках федеральної землі Бранденбург. За даними прокуратури, імовірні злочини були скоєні між 2013 і 2025 роками. Точну кількість дітей, які, як вважається, постраждали, не уточнили.
 
"Обвинувачений проходить у справі за 130 епізодами злочинів проти сексуальної недоторканності. Серед них – тяжке сексуальне насильство над дітьми та зґвалтування" – йдеться у заяві прокуратури Потсдама, столиці землі Бранденбург.
 
За версією слідства, більшість злочинів лікар скоїв під час виконання професійних обов’язків у клініках медичної групи Havelland у містах Ратенов і Науен.
 
"Обвинувачений залишається під вартою до суду", – зазначено в заяві.
 
Також повідомляється, що обвинувачення були офіційно висунуті 6 травня. Регіональний суд Потсдама вирішить, чи передавати справу до судового розгляду. Під час арешту педіатра слідчі вилучили носії даних, на яких, імовірно, містилися важливі зображення та матеріали.
 
Після того як справа стала відомою у січні, група Havelland Kliniken заявила про проведення внутрішнього розслідування за участю експертів. Виявилося, що "протокол чотирьох очей", який передбачає обов’язкову присутність двох людей під час огляду дитини, не завжди дотримувався.
 
Після оголошення обвинувачень медична група оприлюднила нову заяву, пообіцявши сприяння прокуратурі та надання всієї необхідної інформації. У Франції торік у травні колишнього хірурга, якому тоді було 74 роки, засудили до 20 років ув’язнення за сексуальне насильство щодо сотень пацієнтів, більшість із яких були молодші 15 років. 

 

