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Союзник росії Киргизстан вперше в історії увійшов до Ради Безпеки ООН

04 червня 2026, 09:59
Союзник росії Киргизстан вперше в історії увійшов до Ради Безпеки ООН
Фото: reuters.com
Німеччина вперше в історії не змогла вибороти статус непостійного члена Ради Безпеки ООН.

Киргизстан вперше з моменту здобуття незалежності у 1991 році обраний непостійним членом Ради Безпеки ООН. Під час голосування в середу країна отримала місце від Азійсько-Тихоокеанської групи, випередивши Філіппіни.

Про це пише Euronews.

Це перший випадок за понад десять років, коли країна Центральної Азії увійшла до РБ ООН – востаннє регіон представляв Казахстан у 2017–2018 роках. Членство Киргизстану — члена ОДКБ і союзника росії – у ключовому органі міжнародної безпеки привертає особливу увагу на тлі війни в Україні.

Разом із Киргизстаном на 2027–2028 роки до Ради Безпеки обрані Зімбабве, Тринідад і Тобаго, Португалія та Австрія. Вони замінять Пакистан, Сомалі, Грецію, Данію та Панаму з 1 січня 2027 року.

Головною несподіванкою голосування стала поразка Німеччини. За два вакантні місця від групи Західної Європи боролися три країни і Берлін отримав лише 104 голоси проти 134 у Португалії та 131 в Австрії. Провал став серйозним репутаційним ударом для канцлера Фрідріха Мерца, який активно позиціонував Німеччину як головного європейського гравця на світовій арені. У Берліні результати голосування пов'язують з інтригами росії. Мерц запевнив, що не змінить зовнішньополітичного курсу: "Цей результат не змінює завдань, які стоять перед нами в ООН".

Міністр закордонних справ Киргизстану скористався нагодою, щоб закликати до реформування Ради Безпеки, зокрема розширення представництва країн Азії, Африки та Латинської Америки серед постійних членів.

НімеччинаРада Безпеки ООНКиргизстан

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