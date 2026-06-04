Німеччина, Франція та Британія розробляють план залучення путіна до переговорів

Союзники прагнуть уникнути чергової зими з масованими ударами по українській інфраструктурі.

Німеччина, Франція та Велика Британія спільно з Україною розробляють плани щодо залучення росії до мирних переговорів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з обговореннями.

Поштовхом стала зміна динаміки на полі бою: зростання втрат російської армії в умовах патової ситуації, дедалі успішніші удари українських дронів вглиб росії та ознаки опору війні путіна в найвищих ешелонах московської влади. На цьому тлі три країни вбачають можливість потенційно залучити кремль до переговорів, тим більше що зусилля під егідою США затягуються.

Союзники також прагнуть уникнути чергової зими, під час якої росія, ймовірно, посилить атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України.

Джерела підкреслили, що остаточне рішення про те, чи продовжувати спроби переговорів з росією, належить виключно президенту Зеленському, і що європейські країни не тиснутимуть на нього. Найближчими днями очікуються переговори між прем'єром Британії Кіром Стармером, канцлером Фрідріхом Мерцом та президентом Емманюелем Макроном.

Паралельно в ЄС розглядають кандидатури на роль переговорника від блоку – серед імен, що фігурують у медіа, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, колишній прем'єр Італії Маріо Драгі та президент Фінляндії Александр Стубб.