Президент Латвії доручив опозиційному депутату сформувати уряд

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс розпорядився сформувати новий уряд. Відповідний указ він підписав 16 травня.

Доручення отримав опозиційний депутат Андріс Кулбергс.

Delfi пише, що напередодні президент проводив інтенсивні переговори з усіма парламентськими фракціями. За підсумками дводенних перемовин Рінкевичс заявив, що є можливість створити дієздатний уряд ще до парламентських виборів під час роботи 14-го Сейму.

Кулбергс має сформувати уряд, який має бути затверджений Сеймом.

До 25 травня повинні визначитися зі складом коаліції, розподілом сфер відповідальності між партіями та урядовою декларацією.

14 травня стало відомо, що прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала до Сейму заяву про відставку. Разом із нею склав повноваження і весь уряд.