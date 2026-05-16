Президент Латвії доручив опозиційному депутату сформувати уряд

16 травня 2026, 18:16
Президент Латвії доручив опозиційному депутату сформувати уряд
Відповідний указ Рінкевичс підписав 16 травня.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс розпорядився сформувати новий уряд. Відповідний указ він підписав 16 травня.
 
Про це ідеться у дописі президента на платформі Х.
 
Доручення отримав опозиційний депутат Андріс Кулбергс.
 
Delfi пише, що напередодні президент проводив інтенсивні переговори з усіма парламентськими фракціями. За підсумками дводенних перемовин Рінкевичс заявив, що є можливість створити дієздатний уряд ще до парламентських виборів під час роботи 14-го Сейму.
 
Кулбергс має сформувати уряд, який має бути затверджений Сеймом. 
 
До 25 травня повинні визначитися зі складом коаліції, розподілом сфер відповідальності між партіями та урядовою декларацією.
 
14 травня стало відомо, що прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала до Сейму заяву про відставку. Разом із нею склав повноваження і весь уряд.

 

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
