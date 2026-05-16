Румунія створила крилату ракету з ШІ

Проєкт вже привернув увагу високопосадовців країни Румунії, адже ракета Sahara при невеликій вазі здатна нести бойову частину вагою до 10 кілограмів. Sahara створена для знищення цінних цілей. При цьому вона не потребує величезних витрат на логістику чи обслуговування. Ракета оснащена сучасним турбореактивним двигуном. Для польоту вона використовує близько 20 кілограмів палива. За даними Oves Enterprise, система має робочий радіус 200 кілометрів, що дозволяє діставати об'єкти далеко за лінією фронту.

Під ударом можуть опинитися:

командні пункти та вузли зв'язку;

логістичні центри;

склади боєприпасів та палива;

системи протиповітряної оборони.

Радіус у 200 кілометрів охоплює значні ділянки Чорноморського регіону. Компанія поки не називає сценаріїв застосування, проте потенціал зброї виглядає серйозно. Головною технічною перевагою ракети є її здатність слідувати рельєфу місцевості. Sahara летить на висоті всього 50 метрів над землею. Вона постійно коригує траєкторію. Ракета огинає пагорби та використовує природні перешкоди для маскування, що мінімізує видимість для ворожих радарів.

Схожий принцип використовують відомі та значно дорожчі ракети Storm Shadow та Scalp. Румунські інженери змогли втілити складну технологію у невеликому корпусі. Це значне досягнення для національного оборонпрому. Oves Enterprise інтегрувала в систему штучний інтелект. Ракета не просто рухається за координатами, а використовує машинне навчання та комп'ютерний зір. Це дозволяє Sahara самостійно ідентифікувати цілі. Ракета сама розпізнає категорію цілі, адаптує маршрут прямо під час польоту, а ШІ забезпечує високу точність у фінальній стадії атаки.

Такий підхід змінює уявлення про контроль над зброєю. Ракета стає "розумною" і менш залежною від зовнішніх сигналів. Розробка Sahara коштувала компанії близько 1,1 мільйона доларів. Над проєктом працювала команда з 25 спеціалістів. Для порівняння, великі західні держави витрачають на подібні дослідження сотні мільйонів. Ціна одного виробу буде значно нижчою за ринкові аналоги.

Розробники застосували цілісний підхід. Вони створювали електроніку, двигун та софт як єдиний пакет. Це спрощує виробництво та логістику. Наразі невідомо, чи завершила Sahara льотні випробування. Проте Sahara вже довела: навіть невеликі компанії можуть створювати високотехнологічну зброю майбутнього.