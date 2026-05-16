Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Румунія створила крилату ракету з ШІ

16 травня 2026, 14:11
Румунія створила крилату ракету з ШІ
Фото: румунська ракета Sahara (Oves Enterprise)
Невеличка крилата ракета вміє маскуватись під рельєф та обходити засоби ППО ворога.
Румунська компанія Oves Enterprise створила недорогу крилату ракету під управлінням штучного інтелекту. Її вага при запуску складає 55 кілограмів.
 
Про це повідомляє портал Defence Blog.
 
Проєкт вже привернув увагу високопосадовців країни Румунії, адже ракета Sahara при невеликій вазі здатна нести бойову частину вагою до 10 кілограмів. Sahara створена для знищення цінних цілей. При цьому вона не потребує величезних витрат на логістику чи обслуговування. Ракета оснащена сучасним турбореактивним двигуном. Для польоту вона використовує близько 20 кілограмів палива. За даними Oves Enterprise, система має робочий радіус 200 кілометрів, що дозволяє діставати об'єкти далеко за лінією фронту.
 
Під ударом можуть опинитися:
 
  • командні пункти та вузли зв'язку;
  • логістичні центри;
  • склади боєприпасів та палива;
  • системи протиповітряної оборони.
 
Радіус у 200 кілометрів охоплює значні ділянки Чорноморського регіону. Компанія поки не називає сценаріїв застосування, проте потенціал зброї виглядає серйозно. Головною технічною перевагою ракети є її здатність слідувати рельєфу місцевості. Sahara летить на висоті всього 50 метрів над землею. Вона постійно коригує траєкторію. Ракета огинає пагорби та використовує природні перешкоди для маскування, що мінімізує видимість для ворожих радарів.
 
Схожий принцип використовують відомі та значно дорожчі ракети Storm Shadow та Scalp. Румунські інженери змогли втілити складну технологію у невеликому корпусі. Це значне досягнення для національного оборонпрому. Oves Enterprise інтегрувала в систему штучний інтелект. Ракета не просто рухається за координатами, а використовує машинне навчання та комп'ютерний зір. Це дозволяє Sahara самостійно ідентифікувати цілі. Ракета сама розпізнає категорію цілі, адаптує маршрут прямо під час польоту, а ШІ забезпечує високу точність у фінальній стадії атаки.
 
Такий підхід змінює уявлення про контроль над зброєю. Ракета стає "розумною" і менш залежною від зовнішніх сигналів. Розробка Sahara коштувала компанії близько 1,1 мільйона доларів. Над проєктом працювала команда з 25 спеціалістів. Для порівняння, великі західні держави витрачають на подібні дослідження сотні мільйонів. Ціна одного виробу буде значно нижчою за ринкові аналоги.
 
Розробники застосували цілісний підхід. Вони створювали електроніку, двигун та софт як єдиний пакет. Це спрощує виробництво та логістику. Наразі невідомо, чи завершила Sahara льотні випробування. Проте Sahara вже довела: навіть невеликі компанії можуть створювати високотехнологічну зброю майбутнього.

 

Румуніявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється