МЗС України прокоментувало інцидент із морським дроном у румунському порту

Київ наголосив на координації з румунською стороною, тоді як польські чиновники попередили про подальшу ескалацію.

У Міністерстві закордонних справ України додатково прокоментували інцидент з морським дроном, що вибухнув у румунському порту, після підтвердження ВМС про те, що це "заблукалий" український апарат.

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що Військово-морські сили України завчасно попередили румунських партнерів про морський ударний безпілотник, над яким втратили контроль через дію російських засобів радіоелектронної боротьби. За його словами, відповідні органи обох країн підтримували тісний зв'язок, що дозволило запобігти шкоді для цивільного населення.

"Цей інцидент вчергове демонструє, що триваюча повномасштабна агресія росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Ефективна координація є ключовим елементом для того, щоб пом'якшити ці наслідки для сусідніх країн", – зазначив Тихий.

Нагадаємо, вранці 5 червня у порту Констанца стався вибух морського безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак з пляжів румунського узбережжя евакуювали понад 1 100 осіб. Згодом стався другий вибух поблизу порту, ще два дрони вибухнули на українській стороні. Джерела у рятувальних службах повідомили про вибухи чотирьох дронів загалом, а префект повіту Констанца Адріан Пікоу не виключив, що їх могло бути п'ять.

Інцидент викликав реакцію польського керівництва. Прем'єр Дональд Туск заявив, що ситуація рухається в бік ескалації та посилення напруженості, і нагадав, що Польща тривалий час попереджала партнерів про подібні ризики.

"Ми готові. Я попереджав наших європейських партнерів ще багато тижнів тому, що можна очікувати різних подій, іноді навмисних, іноді ні", – прокоментував Туск.

Речник МЗС Польщі Мачей Вевюр також закликав не драматизувати ситуацію, зауваживши, що подібні події неминучі в умовах війни за кордоном. "Ми маємо усвідомлювати, що такі події будуть траплятися. За нашим кордоном триває війна", – сказав він, додавши, що наразі немає жодної інформації про загрозу для польських громадян.