16 травня 2026, 15:15
Тайвань відповів на застереження Трампа щодо незалежності острова
У Тайвані заявили, що "є суверенною та незалежною демократичною державою і не підпорядковуються Китайській Народній Республіці".
Президент США Дональд Трамп після візиту до Пекіна застеріг Тайвань від "відокремлення" від Китаю і закликав сторони "заспокоїтись". У Тайвані відреагували на це.
 
Про це пише Politico.
 
Після свого візиту до Пекіна Трамп 16 травня дав інтерв’ю Fox News, в якому розповів деталі переговорів з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. У відповідь на запитання, чи прийдуть США на допомогу Тайваню у разі вторгнення Китаю, Трамп відповів, що "не хоче, щоб хтось ставав незалежним".
 
"Знаєте, нам доведеться пролетіти 9 500 миль, щоб воювати. Я не хочу цього", – сказав американський президент, додавши, що сторонам потрібно "заспокоїтись".
 
Наступного дня Міністерство закордонних справ Тайваню відреагувало на такі вислови, заявивши, що вони "є суверенною та незалежною демократичною державою і не підпорядковуються Китайській Народній Республіці".
 
Зазначимо, що Китай вважає територію Тайваню своєю частиною, а останніми роками посилив свій дипломатичний, військовий та економічний тиск на самоврядний острів.
 
США та інші західні країни заявляють про підтримку Тайваню й прагнуть зміцнити його обороноздатність, засуджуючи агресивний авторитаризм Пекіна. Попри це, США досі дотримуються політики "одного Китаю", згідно з якою не встановлюють офіційних дипломатичних відносин із Тайванем.

 

