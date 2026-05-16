Тайвань відповів на застереження Трампа щодо незалежності острова

Президент США Дональд Трамп після візиту до Пекіна застеріг Тайвань від "відокремлення" від Китаю і закликав сторони "заспокоїтись". У Тайвані відреагували на це.

"Знаєте, нам доведеться пролетіти 9 500 миль, щоб воювати. Я не хочу цього", – сказав американський президент, додавши, що сторонам потрібно "заспокоїтись".

Наступного дня Міністерство закордонних справ Тайваню відреагувало на такі вислови, заявивши, що вони "є суверенною та незалежною демократичною державою і не підпорядковуються Китайській Народній Республіці".

Зазначимо, що Китай вважає територію Тайваню своєю частиною, а останніми роками посилив свій дипломатичний, військовий та економічний тиск на самоврядний острів.

США та інші західні країни заявляють про підтримку Тайваню й прагнуть зміцнити його обороноздатність, засуджуючи агресивний авторитаризм Пекіна. Попри це, США досі дотримуються політики "одного Китаю", згідно з якою не встановлюють офіційних дипломатичних відносин із Тайванем.