Трамп виступив проти незалежності Тайваню
16 травня 2026, 12:52
Після переговорів із Сі Цзіньпіном лідер США заявив, що виступає проти незалежності Тайваню та закликав сторони "охолонути".
Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує будь-яких кроків Тайваню до формального проголошення незалежності, наголосивши на необхідності збереження статус-кво у відносинах із Китаєм.
Про це повідомляє BBC.
"Я не прагну, щоб хтось став незалежним", – сказав Трамп в інтерв’ю Fox News після саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпін у Пекіні, цитує BBC.
За словами американського президента, він прагне уникнути ескалації навколо Тайваню та не хоче, щоб регіональна напруга переросла у конфлікт.
"Я хочу, щоб вони охолонули. Я хочу, щоб Китай охолонув", – заявив Трамп, коментуючи ситуацію в регіоні.
Традиційно США підтримують Тайвань, зокрема постачаючи йому озброєння для самооборони, однак офіційно не визнають його незалежність і дотримуються політики "одного Китаю". Трамп також зазначив, що не взяв на себе чітких зобов’язань щодо оборони острова, хоча раніше Вашингтон погоджувався на масштабні поставки зброї, включно з пакетом на 11 мільярдів доларів. Китайська сторона вкотре заявила, що питання Тайваню є ключовим у відносинах між двома країнами. За словами Сі Цзіньпіна, неправильні рішення щодо острова можуть призвести до серйозної кризи.
Водночас Пекін звинувачує тайванське керівництво у "сепаратизмі" та посилює військовий тиск навколо острова, регулярно проводячи навчання поблизу його берегів. У Тайбеї заявили, що уважно стежать за заявами Вашингтона. Водночас там наголошують, що продаж американської зброї залишається ключовим елементом безпеки острова.
"Продаж зброї між Тайванем і США завжди був наріжним каменем регіонального миру та стабільності", – зазначив представник тайванського МЗС.
США продовжують підтримувати неофіційні відносини з Тайванем, водночас намагаючись уникати прямого дипломатичного визнання, щоб не загострювати відносини з Китаєм. Трамп підсумував, що, на його думку, конфлікту можна уникнути: "Я думаю, що все буде добре. Сі не хоче бачити війни".