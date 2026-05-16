Трамп виступив проти незалежності Тайваню

Після переговорів із Сі Цзіньпіном лідер США заявив, що виступає проти незалежності Тайваню та закликав сторони "охолонути".

Президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує будь-яких кроків Тайваню до формального проголошення незалежності, наголосивши на необхідності збереження статус-кво у відносинах із Китаєм.

"Я не прагну, щоб хтось став незалежним", – сказав Трамп в інтерв’ю Fox News після саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпін у Пекіні, цитує BBC.

За словами американського президента, він прагне уникнути ескалації навколо Тайваню та не хоче, щоб регіональна напруга переросла у конфлікт.

"Я хочу, щоб вони охолонули. Я хочу, щоб Китай охолонув", – заявив Трамп, коментуючи ситуацію в регіоні.

Традиційно США підтримують Тайвань, зокрема постачаючи йому озброєння для самооборони, однак офіційно не визнають його незалежність і дотримуються політики "одного Китаю". Трамп також зазначив, що не взяв на себе чітких зобов’язань щодо оборони острова, хоча раніше Вашингтон погоджувався на масштабні поставки зброї, включно з пакетом на 11 мільярдів доларів. Китайська сторона вкотре заявила, що питання Тайваню є ключовим у відносинах між двома країнами. За словами Сі Цзіньпіна, неправильні рішення щодо острова можуть призвести до серйозної кризи.